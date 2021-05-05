Около девяти утра по лондонскому времени в лондонский особняк Ланкастер-хаус начали прибывать министры семи самых экономически развитых стран мира. На встрече "семерки" они обсудят, помимо прочего, противодействие российской дезинформации. Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен впервые приехал в Британию в этом качестве.
Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб примет участие в дискуссиях по Мьянме и отношениям с Китаем, Россией и Ираном. Также на повестке встречи ситуация в Ливии и Сирии, столкновения в Сомали, на Балканах и африканском Сахеле.
Помимо министров стран G7 — Британии, США, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии, во встрече будут участвовать представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР. Они приглашены в качестве гостей. Также приглашены верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
В мае в британском графстве Корнуолл пройдет саммит лидеров стран "Большой семерки".
Анализ
Джеймс Ландейл, корреспондент по дипломатическим вопросам
В особняке Ланкастер-хаус в центре Лондона прошли не одни исторические переговоры, но таково дипломатического спиддейтинга, который начнется позже, он еще не видел.
В течение следующих пары дней министры будут перебегать из кабинета в кабинет круглые сутки, стараясь сделать как можно больше дел лицом к лицу со своими коллегами, впервые после месяцев виртуальной дипломатии.
Они будут обсуждать важные международные вопросы — от Китая до Мьянмы, от Эфиопии до Украины и от Сирии до африканского Сахеля.
Общая тема встречи — как лучше всего организоваться и встать на защиту международных правил и открытых обществ перед лицом автократий.
А для Британии, которая принимает саммит, это серьезное испытание репутации ее глобальной международной политики.
Что говорят о России?
Накануне Доминик Рааб и Энтони Блинкен провели на Даунинг-стрит пресс-конференцию, во время и после которой много говорили о действиях России на международной арене. Оба министра заявили, что их страны не стремятся к эскалации отношений, но действия российских властей мешают сближению.
"Дверь для позитивных отношений и дипломатии всегда открыта с нашей стороны, и я думаю, что это разделяют многие страны НАТО. Но что должно измениться — так это поведение России как постоянного члена Совета безопасности ООН, противоречащее основным нормам международного права — будь то балансирование на грани войны и бряцание оружием на границе с Украиной, будь то кибератаки и дезинформация или отравление Алексея Навального, которое было не просто нарушением прав человека, а использованием химического оружия на российской земле", — сказал Доминик Рааб журналистам после встречи с госсекретарем США.
Энтони Блинкен в свою очередь заявил, что администрация Джо Байдена предпочла бы наладить стабильные отношения с Россией и сделает это, если и Москва возьмет такой курс.
"Все будет зависеть от того, что Москва решит делать или не делать", — заявил он, напомнив при этом о готовности президента Байдена при необходимости жестко противостоять России.
Доминик Рааб заявила, что США и Британия готовы, стоя "плечом к плечу", противодействовать угрозам, в Блинкен подчеркнул, что у его страны "нет партнера и союзника ближе".
Борьба с дезинформацией
В интервью агентству Рейтер перед встречей Рааб заявил, что страны обсудят противодействие российской "лжи и пропаганде".
"Пророссийские тролли публикуют комментарии по Украине и другим регионам, с целью повлиять на общественное мнение и там, и чтобы они воспроизводились через российские СМИ", — сказал он.
"Это хороший пример той борьбы на истощение, которую мы ведем. Мы объединим крупные державы, чтобы защитить открытые общества", — добавил Рааб.
На этой встрече он, как ожидается, представит исследование о сетях российских троллей, спонсированное Форин-офисом. Основной целью российских троллей стала западная пресса, утверждается в нем. Британия также предложит разработать совместный план противодействия дезинформации.
В понедельник на заявление Рааба отреагировала представитель МИД России Мария Захарова.
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