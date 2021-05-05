Общая тема нынешней встречи - отношения с Пекином, Москвой и Тегераном, которые в глазах западных стран представляют угрозу сложившимся правилам в системе международной политики. Впервые за два года министры "семерки" встречаются лицом к лицу.

В ходе встречи Британия собиралась предложить разработать совместный план противодействия дезинформации, исходящей, в частности, от России, и рассказать о сетях российских троллей, которые пытаются повлиять на западные газеты.

Дискуссия по России и Китаю прошла во вторник, но все официальные заявления группа сделает по итогам трехдневной встречи в среду. Однако, судя по имеющимся заявлениям, страны "семерки" готовы вместе ответить на действия России и Китая.

С Китаем - "с позиции силы"

Начав переговоры утром, министры посвятили полтора часа обсуждению Китая, затем коснулись ситуации в Мьянме, где в марте при поддержке России произошел военный переворот, после чего обсудили ситуацию в Ливии и Сирии, а затем полтора часа говорили о России в свете ситуации в Беларуси и на Украине.

Кроме того, министры провели ряд двусторонних встреч. В их заявлениях слышалась готовность к плотному сотрудничеству.

"Мы должны говорить с Китаем с позиции силы, - заявил глава Госдепартамента Блинкен после встречи с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. - Это значит, что мы должны работать с партнерами, а не пренебрегать ими. Это и есть позиция силы."

Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб, со своей стороны, высказался за противодействие Китаю без ущерба торговле.

Подробнее о дискуссии вокруг Китая на брифинге во вторник вечером рассказали представители Госдепартамента США.

"Мы коснулись невероятного количества тем. Весь день я слышал слова о сотрудничестве, совместной работе. Акцент был на общих ценностях и целях", - заявил один из представителей Госдепа.

"Китай, я бы сказал, был самой важной темой, - добавил американский дипломат. - Мы все хотим, чтобы он был неотъемлемой частью мирового порядка, но он должен играть по правилам, установленным этим порядком".

Пока этого не происходит: Китай использует экономические инициативы, чтобы заставить своих соперников, а порой и партнеров, на международной арене, вести себя определенным образом.

Действия Китая в Южно-Китайском море вызывают озабоченность во всем мире, и значительная часть дискуссии была посвящена тому, как заручиться помощью государств, которые эти действия тоже беспокоят, заявил американский дипломат. С этой целью "семерка" планирует развивать партнерство со странами АСЕАН.

С Россией - об Украине

Инициативы, касающиеся противодействия России, выдвинули несколько стран. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги во вторник предложил выработать "солидарный подход" к России, сообщает агентство Киодо.

В частности, это может коснуться действий России на границе с Украиной. Мотэги предложил скоординировать единый подход к этому вопросу, выслушав доклад британского представителя о ситуации на границе.

На встрече главы Госдепа США Блинкена с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом Франция также выразила "непоколебимую" поддержку Украине и ее суверенитету. Ле Дриан и Блинкен заявили, что их страны будут "тщательно следить за российской агрессией" в регионе.

На общих министерских переговорах глава Госдепартамента подчеркнул, что США не хотят эскалации отношений с Россией, но вместе с партнерами будут решительно отвечать на агрессию и "безрассудное" поведение. В частности, обсуждалась недавняя переброска российских войск к украинской границе.

"Мы все солидарны с Украиной перед лицом российской агрессии, внешней угрозы, с которой столкнулась эта страна, но есть и внутренняя опасность - коррупция и проблемы с процессом реформ", - подчеркнул на брифинге представитель Госдепа.

Вечером в среду госсекретарь Блинкен отправится в Киев, где обсудит с президентом Зеленским, в частности, вопросы, касающиеся конфликта с Россией. Визит Блинкена рассматривается как демонстрация поддержки Украине и администрации Зеленского.

Что обсудят сегодня

В среду министры иностранных дел "семерки" будут обсуждать борьбу с пандемией коронавируса и распределение вакцин. Утром британский министр иностранных дел Доминик Рааб сказал журналистам, что приоритетом на встрече будет поставка вакцин в бедные страны.

В частности, будет обсуждаться инициатива Covax, благодаря которой страны Африки, Средней Азии и Восточной Европы уже начали получать вакцины бесплатно. Однако эта инициатива столкнулось с нехваткой препаратов, в которой обвиняют более богатые страны, выкупившие практически все производимые вакцины благодаря двусторонним сделкам.

Известно, что запас в несколько десятков тысяч доз вакцины AstraZeneca есть у США. Администрация Байдена уже обещала поделиться запасами с Мексикой и еще рядом стран.

Пандемия отразилась и на самой встрече. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джаишанкар и вся делегация в среду будут изолироваться и не смогут принять в ней участие лично - у двух членов делегации был обнаружен коронавирус.

Об этом Джаишанкар сообщил в "Твиттере". Индия приглашена на встречу в качестве гостя.

"В качестве мер дополнительной предосторожности я решил проводить встречи в виртуальном режиме", - написал он.