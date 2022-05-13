Вспышка коронавируса в КНДР: шесть человек умерли, более 18 тысяч заразились

Накануне северокорейские власти сообщили о первых случаях заражения вариантом "Омикрон" в Пхеньяне — коронавирус был обнаружен у жителей, сдавших тест 8 мая.
После этого во всей стране был введен режим "максимальной чрезвычайной ситуации" и объявлен локдаун.
Лидер КНДР Ким Чен Ын созвал заседание политбюро центрального комитета Трудовой партии КНДР, на котором потребовал остановить распространение вируса.
"Во всех уездах и городах страны, каждый заблокируйте свой регион и надежно закройте пути для распространения зловредного вируса. Мы преодолеем внезапно возникший кризис и непременно победим", — сказал он подчиненным.
В четверг Ким Чен Ын посетил национальный центр по борьбе с чрезвычайными ситуациями и проинспектировал усилия по борьбе с вирусом, сообщает KCNA.
Северокорейские СМИ также сообщили о вспышке неизвестной лихорадки, которая была зафиксирована в конце апреля и затронула 350 тысяч человек.
По их данным, 162 тысячи были помещены в карантин и прошли лечение.
Власти КНДР ранее утверждали, что в стране за время пандемии не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
Пхеньян даже отказался от поставок вакцин в рамках международного механизма Covax, и препараты были распределены между другими странами.
Экперты высказывали сомнения в том, что КНДР удалось не допустить попадания коронавируса в страну.
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