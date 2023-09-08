Вследствие ракетного удара по зданию полиции в Кривом Роге пострадали 60 человек, трое в тяжелом состоянии

Кроме того, повреждены три административных здания и семь жилых домов, в том числе многоэтажный.

В свою очередь руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул написал, что Ранее Вилкул сообщил, что в здании, в которое попала ракета, было несколько офисов, среди них - офис его фонда "Украинская перспектива".

Глава Днепропетровской области Сергей Лысак, в свою очередь, рассказал, что после удара ракеты начался пожар, площадь которого составила около 200 квадратных метров. Три человека, оказавшиеся под обломками разрушенного здания, госпитализированы в тяжелом состоянии, добавил он.

"В Кривом Роге завершены поисково-спасательные работы. По состоянию на 13:30 (по местному времени) известно о 55 пострадавших: один погибший и 54 ранены. Среди травмированных – 9 работников полиции", — сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.