Вследствие ракетного удара по зданию полиции в Кривом Роге пострадали 44 человека, трое в тяжелом состоянии

Кроме того, повреждены три административных здания и семь жилых домов, в том числе многоэтажный.

В свою очередь руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул написал, что Ранее Вилкул сообщил, что в здании, в которое попала ракета, было несколько офисов, среди них - офис его фонда "Украинская перспектива".