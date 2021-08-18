Как рассказал Би-би-си по телефону представитель Красного Креста в Гаити Питер Финлей, особенно тяжелая ситуация сложилась в юго-западной части страны.
"Не хватает спасательных вертолетов и самолетов. Разрушено 25 медицинских учреждений, другие серьезно повреждены. Доставка продовольствия и медикаментов затруднена. Сильнее других пострадал город Ле-Кей и деревни в горах. Шоссе Ле-Кей-Жереми блокировано оползнями, вызванными тропическим ливнем. Реки вышли из берегов, мосты ненадежны", - сообщил он.
Агентство Рейтер передает из Ле-Кея примерно в 150 км от столицы страны Порт-о-Пренса, что палатки, в которых жили жертвы субботнего землетрясения, затоплены и забиты жидкой грязью.
Многие спали на земле, укрывшись чем придется, когда на них обрушились ветер и дождь.
Надежды найти в развалинах выживших практически не осталось.
Подземный толчок магнитудой 7,2 унес жизни по меньшей мере 1419 человек. Около 6900 человек получили ранения и травмы. Разрушены 37312 домов.
По данным американского Национального центра ураганов, за минувшие сутки в некоторых районах Гаити выпало 38 сантиметров осадков.
Вплоть до вечера понедельника спасатели продолжали разбирать завалы, над которыми висит запах разлагающихся трупов.
Перед самым началом урагана они сделали очередную страшную находку: извлекли из-под обломков рухнувшего дома тело трехлетнего мальчика и окровавленную подушку, на которой он спал. Затем работа прекратилась.
Число погибших может возрасти. Местный житель Виталь Жанкенди, грустно наблюдавший, как бульдозер разгребает то, что осталось от многоквартирного дома, в котором он жил, сказал корреспонденту Рейтер, что из его соседей погибли восемь человек, а еще четверо пока числятся без вести пропавшими.
Врачи отчаянно сражаются за жизнь тяжелых пациентов. До вечера понедельника они оказывали им помощь в палатках, но из-за шторма вынуждены были перенести раненых в здания клиник, несмотря на опасность новых подземных толчков.
"Понятия не имею, как мы справимся со всем этим, - заявила журналистам 26-летняя акушерка из госпиталя в городе Порт-Салют Алин Каде. - Многие беременные женщины потеряли своих малышей из-за падений и ушибов".
Поступила первая помощь: команда американских спасателей и 15 тонн продуктов, медикаментов и воды из Мексики.
Гаити до сих пор на оправилось от последствий чудовищного землетрясения 2010 года, погубившего свыше 200 тысяч и оставившего без крова полтора миллиона человек. Даже президентский дворец до сих пор не восстановлен.
Премьер-министр Ариэль Анри, заступивший на пост меньше месяца назад, обещал бороться с последствиями стихии более эффективно и организованно, чем его предшественники 11 лет назад.
Гаити с населением 11,3 миллиона человек - беднейшая страна Нового Света.
Помимо природных катаклизмов, островное государство страдает от разгула бандитизма и политической нестабильности. В ночь на 7 июля группа вооруженных людей ворвалась в дом президента Жовенеля Моиза и убила его.
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