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Уже более 10 стран призвали своих граждан уехать из Украины из-за угрозы вторжения России. Южная Корея обязала граждан сделать это.
Ukraina
Ukraina
© Scanpix

По меньшей мере десять стран вслед за США призвали своих граждан воздержаться от поездок в Украину или покинуть ее территорию из-за угрозы военного конфликта с Россией. Соответствующие заявления Австралия, Великобритания, Норвегия, Канада, Латвия, Эстония, Нидерланды, Черногория, Япония и Южная Корея обнародовали в пятницу, 11 февраля.

В большинстве случаев речь идет о рекомендациях. Но южнокорейский МИД ввел запрет на поездки в Украину и обязал своих граждан уехать из страны, иначе им грозит наказание в соответствии с местным законодательством.

На этом фоне слабеет российский рубль. Курс доллара превысил отметку в 77 рублей, евро стоит более 87 рублей.

Днем ранее президент США Джо Байден призвал американцев покинуть Украину. "Американские граждане должны незамедлительно уехать. Мы имеем дело не с террористической организацией, а с одной из крупнейших армий мира. Это другая ситуация, и все может быстро выйти из под контроля ", - объяснил он.

Запад опасается вторжения России в Украину

В последние месяцы отношения между Россией и странами Запада остаются напряженными. На Западе заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения в Украину. Во второй половине 2021 года и начале 2022-го РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Кремль отрицает планы военной агрессии.

Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не принесла желаемых результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит беспрецедентными санкциями. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

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