Вслед за Латвией письма с угрозами получили школы и детские сады в Эстонии

Государственная полиция начала расследование массовой рассылки, необходимые вспомогательные данные запрошены у Европола. По словам главы ведомства Армандса Рукса, сообщения о возможном минировании латвийских школ и детских садов расцениваются как угрозы низкого уровня. Он подчеркнул, что тот же "источник угроз" действует не только в Латвии, но и в других странах — в частности, в Польше и США.