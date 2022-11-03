"Что имеем не храним, потерявши - плачем". Этой пословицей можно описать чувства британцев, которые согласно последним опросам всё больше сожалеют о выходе страны из состава Евросоюза. Со времени референдума по "брекситу" в 2016 году в Великобритании, похоже, произошел перелом.

Цифры, обнародованные в среду Джоном Кертисом, президентом Британского совета по опросам, представляют собой значительный сдвиг по сравнению с результатами 2016 года, когда почти 52% британского электората проголосовали за выход из ЕС, вызвав волну крайнего удивления в Европе и во всём мире.

"Вероятно, сегодня идея "брексита" находится на самом низком уровне популярности с июня 2016 года", - отметил Кертис на встрече с журналистами по результатам исследования.

Социолог отметил, что проевропейская тенденция стала более заметной после осени 2021 года, когда из-за нехватки около 100.000 водителей грузовиков многие британские компании и индивидуальные потребители не смогли продолжить привычную закупку импортных товаров.

Как утверждали аналитики, многие из водителей грузовиков в транспортных компаниях были выходцами из Восточной Европы. Но выход страны из единого рынка, который обеспечивает свободу передвижения для наемных работников, подтолкнул их к поиску альтернативных возможностей найма в странах материковой Европы.

Постоянный рост стоимости жизни, вызванный стремительным подъёмом уровня инфляции и цен на энергоносители, ещё больше увеличил разрыв между теми, кто по-прежнему поддерживает "брексит", и теми, кто сожалеет о нем. Тем не менее, как отметил Кертис, ещё слишком рано делать выводы о том, что британцы полностью пересмотрят результаты референдума.

Ни одна из основных политических партий Великобритании не планирует продвигать эти идеи или требовать проведения нового референдума, поскольку страна всё ещё пытается вернуться к своей самоидентичности после выхода из Евросоюза.

Кертис отметил, что левая Лейбористская партия во главе с Киром Стармером, похоже, пока не готова вернуться к публичным дебатам о членстве страны в ЕС и общем рынке: лейбористы опасаются, что такая дискуссия может отпугнуть их основных избирателей.

В последние недели лейбористы получили всплеск поддержки на фоне скандальных отставок двух консервативных премьеров, Бориса Джонсона и Лиз Трасс, за менее чем четыре месяца.

Назначение Риши Сунака, который по прибытии на Даунинг-стрит 10 пообещал исправить ошибки Лиз Трасс, несколько приостановило отток интереса избирателей к тори, отмечает Кертис. Но при том, что партия Консерваторов находится у власти с 2010 года, по результатам последних опросов, их рейтинг неуклонно падает, сегодня отставая от рейтинга лейбористов почти на 30 пунктов.

"Ни одно правительство, находившееся у власти во время финансового кризиса, не пережило выборы, - отметил Кертис, обращаясь к журналистам. - Они теряют позиции, потому что общественное мнение считает, что больше не может доверять [консерваторам] руководство страной".

Следующие всеобщие выборы в Великобритании должны состояться не позднее января 2025 года.