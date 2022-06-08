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Суммарная помощь Украине со стороны Всемирного банка превысит четыре миллиарда долларов.
JAV doleriai
JAV doleriai
© Shutterstock

В связи с продолжающейся войной России против Украины Всемирный банк предоставит Киеву дополнительные 1,49 млрд долларов (1,4 млрд евро). Об этом во вторник, 7 июня, сообщил глава организации Дэвид Малпасс. По его словам, эти средства будут предназначены для выплаты зарплат госслужащим и социальным работникам.

Как указано на сайте Всемирного банка, проект получил финансовые гарантии Великобритании, Нидерландов, Литвы и Латвии. Кроме того, в организации сообщили о параллельном финансировании со стороны Италии и поддержке мультидонорского трастового фонда (MDTF).

Таким образом, пакет помощи Всемирного банка украинской экономике превысит 4 млрд долларов (3,75 млрд евро), из которых Киев получил уже около половины, заявили в организации. По оценкам Всемирного банка, в результате развязанной Россией войны украинская экономика в этом году сократится примерно наполовину.

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Deutsche Welle
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