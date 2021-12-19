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Украина получит от Всемирного банка еще 300 млн евро для борьбы с коррупцией, проведения реформ и смягчения последствий пандемии коронавируса.
Eurai
Eurai
© Unsplash

Всемирный банк выделит Украине 300 млн евро "в поддержку реформ, имеющих критическое значение для восстановления экономики страны", и для смягчения последствий пандемии COVID-19. Такое решение совет директоров банка принял в пятницу, 17 декабря.

Как отмечается в пресс-сообщении Всемирного банка, займ предназначается для демонополизации экономики и укрепления антикоррупционных институтов, усиления земельного и кредитного рынков, включая расширение доступа к финансированию для малых фермеров, а также для укрепления системы социальной защиты уязвимого пожилого населения на фоне пандемии коронавируса.

Это уже второй транш, который Всемирный банк предоставил Украине в рамках этой программы. Первый в размере 350 млн долларов был одобрен в июне 2020 года для поддержки земельной реформы, а также помощи украинскому правительству в развитии сельского хозяйства и привлечении инвестиций в этот сектор.

Кроме того, 10 декабря Всемирный банк одобрил помощь Украине в размере 150 млн долларов, предназначенную для вакцинации населения. В общей сложности с начала пандемии банк выделил Украине порядка 2,3 млрд долларов.

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Deutsche Welle

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