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Война в Украине — это катастрофа для всего мира, которая сократит глобальный экономический рост, заявил Би-би-си президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.
Всемирный банк: война в Украине — это катастрофа для всего мира
© AFP / Scanpix

Малпасс заявил, что экономические последствия войны распространяются за пределы Украины, и рост мировых цен на энергоносители, в частности, больше всего ударит по бедным — как и растущая инфляция.

Цены на продукты питания уже выросли из-за войны и это в большей степени коснется бедных стран.

И Россия, и Украина — крупные производители продуктов питания для всего мира.

По данным S&P Global Platts, Украина — крупнейший в мире производитель подсолнечного масла, Россия занимает второе место. Вместе они составляют 60% мирового производства масла.

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По данным JP Morgan, на эти две страны также приходится почти треть мирового экспорта пшеницы. Цены на пшеницу на Чикагской фьючерсной бирже уже торгуются на 14-летнем максимуме.

То же самое относится и к российским энергопоставкам. Их сокращение особенно опасно для Западной Европы, где правительства не подготовили альтернативные источники достаточного количества электроэнергии.

Около 39% электроэнергии в ЕС поступает от электростанций, работающих на ископаемом топливе, источником которого является Россия.

Малпасс также считает, что война существенно отразится на экономике Украины, нивелировав экономические успехи последних лет.

Всемирный банк в ближайшее время одобрит пакет помощи Украине на сумму в 350 млн долларов.

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