Всемирная вакцинация и отпор Китаю: чем завершился саммит G7 в Британии

Мероприятие началось в минувшую пятницу и завершилось в воскресенье в английском графстве Корнуолл при участии лидеров Великобритании, США, Канады, Японии, Франции, Германии и Италии.

Стороны договорились о выделении одного миллиарда доз вакцины бедным странам и о наращивании производства препаратов по всему миру.

Выступая в завершение встречи, хозяин саммита Борис Джонсон заявил, что в вопросах всемирной вакцинации не может быть националистических подходов. По словам премьер-министра Британии, этот глобальный проект продемонстирует всему миру преимущества западных демократий, из которых сформирована "Большая семерка".

Также будут выделены средства на усовершенствование механизмов предупреждения и предотвращения пандемий.

Кроме того, страны G7 договорились сообща поддержать научные проекты, цель которых - ускорить процессы разработки вакцин в случае появления новой вирусной угрозы. Конкретнее о том, что это за проекты и в каких странах они осуществляются, пока не объявлено.

Экономика: рынки труда и отпор Китаю



В вопросах общемировой экономики участники саммита согласились, что оказание бедным и развивающимся странам единоразовой помощи для преодоления кризисов - важная, но недостаточная мера. Члены G7 намерены рассмотреть более упорядоченные инвестиции в экономику ряда стран, в частности, в развитие рынков труда.

"В планах - создание рабочих мест, инвестиции в инфраструктуру, поддержка инноваций, разработка программ, предоставляющих равные возможности всем без исключения вне зависимости от возраста, гендера или этнической принадлежности людей", - такова дословная формулировка в 25-страничном коммюнике.

В частности, авторы документа намерены к 2026 году создать условия для получения образования 40 млн девочек в бедных странах.

Участники G7 также намерены ограничить влияние Китая на мировую торговлю и бросить вызов практике, которая, как говорится в документе, "подрывает справедливое и прозрачное функционирование мировой экономики".

Кроме того, лидеры призвали руководство Китая соблюдать права человека, особенно в отношении этнического мусульманского меньшинства уйгуров.

Климатическая повестка: активисты говорят о провале



В части климатических изменений парнеры по G7 задумали так называемую "зеленую революцию", благодаря которой они рассчитывают ограничить рост глобальных температур не более чем на 1,5 градуса Цельсия.

Они также взяли на себя обязательство достичь нулевых выбросов углерода к 2050 году, сократить выбросы вдвое к 2030 году и защитить не менее 30% суши и океанов к 2030 году.

Однако активисты-защитники окружающей среды считают, что климатическая часть саммита провалилась, потому что усилия развитых стран - лишь капля в море.

Экологи и благотворительные организации ожидали, что в ходе саммита будут согласованы детали плана по содействию бедным странам в борьбе с глобальным потеплением. Ранее речь шла о предоставлении им 100 млрд долларов в год, эта же сумма снова прозвучала в Корнуолле, но участники G7 не предоставили никаких деталей распределения и применения денег.

В ноябре Глазго (Шотландия) примет крупный международный климатический саммит, изестный как СОР26, однако активисты предупреждают, что развивающиеся страны могут отказаться от участия в нем, не получив никакой конкретики по итогам G7.