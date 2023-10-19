Всемирная метеорологическая организация: людям не хватает пресной воды

Организация пришла к выводу, что глобальное потепление, на которое существенно влияет деятельность человека, привело к нарушению гидрологического цикла на планете. В прошлом году более чем у половины рек мира режим стока отклонился от нормы: 34% стали мельче, 21% – полнее. С 2021 года данные не изменились, отмечают в ВМО.

Более чем в 60% крупных водохранилищ приток воды был ниже или в норме, что создаёт проблему обеспечения водой всех потребителей в условиях растущего населения и изменения климата.

"Третий полюс" – азиатские горные массивы Тибета, Гималаев, Памира и Тянь-Шаня – с 2000 года потеряли более 4% своих ледников, на них значительно уменьшился снежный покров и увеличился объём ледниковых озёр. "Третий полюс" снабжает пресной водой почти два миллиарда человек.

Снежный покров в Альпах, который питает реки Рейн, Дунай и По, оставался значительно ниже среднего уровня. В Альпах также наблюдалась "беспрецедентная" потеря ледников, сообщает ВМО.