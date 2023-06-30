"Всех устраивали наличные". Как Россия могла финансировать ЧВК "Вагнер" и чем это грозит Пригожину?

Логика появления таких "экономических дел" обычно одна и та же, объясняет Би-би-си другой юрист, приводя в пример эпизоды, которые вменялись братьям Магомедовым в связи со строительством стадионов к чемпионату мира по футболу. "Пока были в фаворе, все было нормально, потом вдруг выяснилось что цены завышены, кто бы мог подумать", — иронизирует он. В другом деле банкира Матвея Урина посадили на 8,5 лет в том числе за мошенничество и отмывание денег, после того, как он вместе с охранниками избили мужа предполагаемой дочери Путина Марии Воронцовой. "Только после этой роковой встречи внезапно выяснилось, что банк был «отмывочным", — отмечает собеседник Би-би-си.