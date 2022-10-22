Латвия строго проверит на благонадежность всех россиян, живущих в этой стране на постоянной или временной основе, и некоторым из них по результатам проверок, по всей видимости, не продлят вид на жительство, сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в эксклюзивном интервью телеканалу "Настоящее время", обнародованном в пятницу, 21 октября.

"Мы будем сокращать и не продлевать ВНЖ, которые были получены по инвестициям, а также по другим программам", - указал Ринкевич. Кроме того граждан России попросят ответить на вопросы "Чей Крым?" и "Что происходит в Украине?", чтобы выяснить их политические взгляды и отношение к войне. Ответы повлияют на шансы продления вида на жительство. В настоящее время ВНЖ в Латвии имеют около 10 тысяч россиян.

Латвия не будет принимать российских уклонистов

Эдгар Ринкевич также сообщил, что Латвия не будет принимать и укрывать россиян, которые покидают свою страну, чтобы избежать мобилизации на войну в Украине. "Эти люди - не против войны, которую Россия ведет в Украине, а против мобилизации, и это большая разница. Если вы считаете, что то, что сейчас творится в России, недопустимо, то выступайте против российской власти", - пояснил министр позицию Риги.

"Знаете, меня не убеждает аргумент, что в России ситуацию зажали так, что никто не может выйти на улицы. Если это сто, двести, тысяча граждан - да. Но уезжают сейчас, по нашим данным, десятки тысяч граждан. И я думаю: почему мы должны их принимать? Для нас это в том числе вопрос безопасности", - заметил Ринкевич.

"Если человек определяется, чей Крым, что происходит в Украине, его отношение к российской власти - это одно. Если человек просто убегает от мобилизации или живет здесь и продолжает пропаганду путинского режима - а есть и такие - то это другой случай. То, что произошло 24 февраля 2022 года, жестко поменяло отношение к России. И это вина не только одного человека, Путина. Мы здесь это видим как войну, которую ведет вся Россия", - указал глава МИД Латвии.

Латвия запретила въезд россиянам

В конце сентября Латвия и другие страны Балтии полностью запретили въезд россиянам по туристическим визам, но продолжают принимать заявления о предоставлении убежища, политического и гуманитарного, в том числе от граждан России. При этом, как следует из слов министра, угроза мобилизации в России не будет основанием для предоставления убежища в Латвии.

Позиция Латвии противоречит позиции ряда европейских представителей, в том числе главы Евросовета Шарля Мишеля. Недавно Мишель выразил мнение, что странам Евросоюза следует принимать российских уклонистов.