Число погибших в результате схода лавин в Австрии, Швейцарии и Италии возросло до десяти человек. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщает программа Tagesschau общественно-правовой компании ARD.

По информации горно-спасательных служб, только в Австрии с 3 февраля погибли 8 человек. Семеро из них - туристы-горнолыжники, Кроме того, погибшим был найден водитель снегоуборочной машины, которую лавина снесла с дороги в Восточном Тироле. Все погибшие туристы находились вне безопасных трасс. Среди них: 32-летний китайский лыжник, 17-летний новозеландец и 55-летний немец, поиски которого продолжались с вечера 3 февраля. Мужчина и женщина погибли в Швейцарии.

В Альпах за последние несколько дней выпало более одного метра свежего снега. Только в Тироле зафиксированы десятки лавин. На его территории, а также в ряде соседних альпийских стран введен второй из пяти уровней предупреждения о лавиноопасности по европейской шкале. Оно подразумевает , что спуски за пределами охраняемой территории должны быть ограничены умеренно-крутым рельефом. Неопытным же лыжникам следует держаться открытых склонов и трасс.