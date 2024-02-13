Все зависит от Сырского? Что изменится на фронте в Украине

В роли главнокомандующего у Сырского будет больше задач, чем на предыдущей должности командующего Сухопутными войсками, отмечает Николай Белесков, эксперт Национального института стратегических исследований в Киеве. "Будет планировать кампании и военную стратегию в целом, а не на оперативно-тактическом уровне, как он делал это раньше", - говорит он. При этом, как отмечает генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко, Сырский стал главнокомандующим не только Вооруженных сил, а в целом Сил обороны Украины. "То есть, значительно расширяются его полномочия и функциональные обязанности. Из тех кандидатов, которые предлагались, возможно, Сырский наиболее подходит для этой должности. По сравнению с тем же Будановым (главой Главного управления разведки. - Ред.), который является специалистом по спецоперациям," - отмечает он. Также, по словам Романенко, Сырский имеет опыт успешно организованных операций на севере и в Харьковской области. "Будем надеяться, что его назначение повысит эффективность нашего стратегического управления и, в целом, ведения боевых действий", - подчеркнул он.