Все страны ЕС договорились отключить Россию от SWIFT

Отключение России от SWIFT — вопрос нескольких дней, передает Reuters со ссылкой на Европейский Центральный банк.

Все страны, которые ранее блокировали принятие этого решения — Венгрия, Кипр и Италия — согласились поддержать усиление санкций против России.

Отключение России от SWIFT входит в список потенциальных санкций, связанных со вторжением России в Украину.

SWIFT — крупнейшая в мире система обмена информацией между банками, позволяющая финансовым учреждениям быстро и безопасно осуществлять платежи друг другу. Отключение от системы означает фактическое исключение страны из мировых финансовых рынков. У банков и их клиентов возникнет множество дополнительных трудностей с переводом средств в банки других стран.

Региональные альтернативы (российская SPFS или китайская CIPS) считаются менее эффективными. Межбанковские расчеты также могут осуществляться на основе межбанковских договоров, например, корреспондентских банковских отношений.