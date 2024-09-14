Все переезжаем в Австрию! Почему Вена - самый удобный для жизни город в мире?

Вена давно стала синонимом искусства, культуры и высокой кухни. Популярность австрийской столицы среди туристов подтверждает ее многолетнюю репутацию места красоты и развлечений. В 2023 году в городе побывало более 17 миллионов туристов, что почти достигло уровня, существовавшего до пандемии.
Для более чем двух миллионов человек, проживающих в столичном регионе Вены, город отличается невероятной доступностью, хорошим доступом к здравоохранению и образованию, сравнительно низкой арендной платой, зелеными насаждениями и многим другим.
Именно поэтому столица Австрии уже третий год подряд признается „самым удобным для жизни“ городом мира, согласно ежегодному индексу, составляемому Economist Intelligence Unit (EIU), родственной компанией британского издания The Economist.
Среди 173 городов, участвовавших в исследовании, Европа заполнила тройку лидеров: Копенгаген (Дания) занял второе место, а Цюрих (Швейцария) - третье.
Что же делает Вену такой пригодной для жизни?
Вена занимает первое место не только в рейтинге EIU, но и в индексе качества жизни Mercer, по которому Вена занимает первое место уже 10 лет, начиная с 2023 года. Город также был назван европейской столицей демократии в 2023 году и занял второе место в исследовании качества жизни журнала Monocle.
„Если говорить об исследованиях Mercer или Economist Intelligence Unit, то они очень подробно рассматривают такие факторы, как наличие зеленых насаждений в городе, транспорт или инфраструктура в целом“, - сказал Euronews Николаус Гресер, представитель Венского совета по туризму.
„Я думаю, что Вена действительно отвечает многим требованиям, и как человек, который здесь живет, могу сказать, что Вена - очень удобный для жизни город, он просто очень хорошо работает“, - сказал он. „Вена прекрасно сочетает в себе североевропейскую эффективность и южноевропейский стиль жизни, что предполагает высокую степень удовольствия, и дело не столько в том, что вы можете сделать в городе, сколько в том, что вы хотите сделать“.
Как составляется рейтинг?
EIU оценивает „пригодность для жизни“ по рейтинговой системе от нуля до ста с учетом 30 факторов, относящихся к одной из пяти категорий: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. Каждый фактор обозначается как приемлемый, терпимый, некомфортный, нежелательный или невыносимый.
Оценки суммируются и взвешиваются, чтобы получить итоговый балл, где 1 считается невыносимым, а 100 - идеальным. Рейтинг пригодности для жизни представлен как в виде общего балла, так и в виде баллов по каждой категории.
Доступное жилье
По сравнению со столичными городами - Лондоном, Парижем и Берлином - Вена является одним из немногих мест, где цены на аренду жилья остаются относительно стабильными в течение последнего десятилетия, хотя и растут с течением времени.
Средняя стоимость аренды, включая счета, составляет 570 евро за меблированную отдельную комнату и 929 евро за меблированную однокомнатную квартиру, по данным глобальной платформы по аренде жилья HousingAnywhere, а средняя зарплата после уплаты налогов - 34 188 евро в год (или 2 849 евро в месяц).
Город Вена является одним из крупнейших арендодателей в Европе - городские власти владеют примерно четвертью городского жилого фонда, представляющего собой 220 000 квартир, находящихся в городской собственности, и 200 000 кооперативных квартир.
По данным Управления по разработке политики и исследованиям США, городские власти регулируют арендную плату таким образом, чтобы ни один из жителей не платил за жилье более 20-25 процентов своего семейного дохода, проживая в социальном жилье.
Город также может похвастаться низким уровнем преступности, занимая третье место в рейтинге 2024 Global Peace Index, опережая Швейцарию и Новую Зеландию.
Общественный транспорт и зеленые зоны
По словам мэра Михаэля Людвига, постоянный рейтинг Вены как города с высокими показателями комфортности для жизни свидетельствует о том, что город хорошо функционирует, имеет разумные политические решения на высшем уровне и готов к будущему.
„Каждый житель нашего города получает выгоду от высокого качества жизни, стабильности и надежной инфраструктуры“, - сказал он. „Эти достижения - не в последнюю очередь заслуга всех, кто каждый день работает на благо города“.
Согласно официальной городской статистике, около 50 процентов территории Вены составляют зеленые насаждения, включая парки и лесные массивы. Многие виноградники выращивают виноград на холмах, окружающих город, и все они доступны на общественном транспорте, который активно используется - только треть жителей города водит автомобиль.
По данным компании Wiener Linien, управляющей городским общественным транспортом, 2,6 миллиона человек ежедневно пользуются системой общественного транспорта, при этом по всему городу разбросано более 100 станций метро.
Около 73 процентов добираются на работу на общественном транспорте, 44 процента ходят пешком, 13 процентов ездят на велосипеде и только 33 процента водят машину, сообщает портал Austria’s Travel Portal.
В черте города расположено 800 ферм, а почти полмиллиона деревьев находятся в ведении муниципального департамента парков и садов, что делает доступ к природе чрезвычайно удобным для жителей города.
Пожалуй, самым большим зеленым достоянием города является Дунайский остров, который представляет собой 21-километровый искусственный остров между берегами реки Дунай.
Изначально он был построен для предотвращения наводнений в городе, а теперь служит местом для водных видов спорта и вечеринок, куда можно добраться на автомобиле, а метро ходит прямо на остров.
„Если вы занимаетесь водными видами спорта, то можете отправиться на Дунайский остров, чтобы заняться виндсерфингом, там есть тропы для катания на горных велосипедах и пеших прогулок“, - рассказал Гресер в интервью Euronews. „И все это в 20 минутах езды от культурных и кулинарных достопримечательностей мирового класса, и я думаю, что это просто идеальное сочетание для места, где можно жить“.