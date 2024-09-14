Все переезжаем в Австрию! Почему Вена - самый удобный для жизни город в мире?

„Я думаю, что Вена действительно отвечает многим требованиям, и как человек, который здесь живет, могу сказать, что Вена - очень удобный для жизни город, он просто очень хорошо работает“, - сказал он. „Вена прекрасно сочетает в себе североевропейскую эффективность и южноевропейский стиль жизни, что предполагает высокую степень удовольствия, и дело не столько в том, что вы можете сделать в городе, сколько в том, что вы хотите сделать“.