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В ходе последних обсуждений ни одна из 27 стран не возражала против предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Окончательное решение предстоит принять на саммите ЕС в Брюсселе.
Все государства ЕС поддерживают предоставление Украине статуса кандидата
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Все 27 государств Европейского Союза поддерживают предложение Еврокомиссии предоставить Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС, а Грузии - европейскую перспективу. Во время обсуждений этого вопроса на заседании постоянных представителей стран Евросоюза 20 июня и Совета ЕС 21 июня ни одна из стран не выступила против и не высказала каких-либо замечаний, сообщили корреспонденту DW в среду, 22 июня, дипломаты ряда европейских стран.

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Еврокомиссия предлагает предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС

Все собеседники ожидают, что на саммите в Брюсселе 23-24 июня главы государств и правительств государств Евросоюза согласуют предоставление Украине и Молдове кандидатского статуса. Для этого необходима единогласная поддержка лидеров всех 27 стран. На положительное решение указывает и последний проект заявления участников брюссельской встречи в верхах, с которым ознакомился корреспондент DW. В нем говорится: "Европейский Совет решил предоставить статус страны-кандидата Украине и Республике Молдова". Саммит также ожидает, что Еврокомиссия предоставит отчет о выполнении условий, определенных в ее заключениях по заявкам Украины м Молдовы. "Совет ЕС будет принимать решение о дальнейших шагах, как только эти все условия будут выполнены", - отмечается в проекте.

В ЕС ожидают от Украины реформ после предоставления статуса кандидата

Для некоторых государств, в частности Нидерландов и Германии, было очень важно, что Комиссия ЕС предложила семь условий, которые потребуется выполнить Киеву после получения статуса кандидата. "Думаю, что Еврокомиссия нашла хороший компромисс. Есть много домашней работы в сфере экономики, а также в сфере верховенства права и противодействия коррупции.. Но Нидерланды решили с полной уверенностью следовать рекомендации Еврокомиссии", - заявил премьер-министр этой страны Марк Рютте.

Некоторые собеседники DW полагают, что на саммите президенты и премьеры могут подробнее обсудить условия статуса кандидата. Поэтому не исключено, что "домашние задания" для Киева в области реформ будут выглядеть несколько иначе, чем они сформулированы в заключении Еврокомиссии. Впрочем, окончательно согласовывать детали будет Совет ЕС, которому предстоит формально утверждать кандидатский статус.

Евроинтеграция Западных Балкан

Для других государств важно, чтобы во время рассмотрения европейской перспективы Украины, Молдовы и Грузии не забыли о Западных Балканах. Сейчас речь идет прежде всего о том, чтобы снять блокирование Болгарией начала переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС. Для этого в первой половине дня 23 июня планируют провести отдельный саммит ЕС - Западные Балканы. В частности, на необходимости прогресса в евроинтеграции Западных Балкан настаивает Австрия. Однако Вена, по информации DW, не намерена блокировать статус кандидата для Украины или Молдовы, если не будет прогресса по Западным Балканам.

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Deutsche Welle

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