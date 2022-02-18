"От действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один — боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого военнослужащего — средней тяжести, травмированного — удовлетворительное. В результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два гражданских лица. Также вчера от вражеских обстрелов было повреждено сооружение детского сада, линии электропередач, газопровод и разрушено 2 частных дома в Станице Луганской. Трое работников дошкольного учебного заведения получили контузии", — говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 18 февраля.
Кроме того, вооруженные формирования оккупантов обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка, повредили здание местной общеобразовательной школы, газопровод и частный дом.
В целом за день штаб ООС зафиксировал 60 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков, 43 из которых — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В Донецкой области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата оккупантов, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.
Ситуация утром 18 февраля
С начала новых суток со стороны оккупантов украинские военные зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня, четыре из которых — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Российско-оккупационные войска обстреляли Болотное и Новогнатовку из артиллерии калибра 122 мм, дважды Старогнатовку из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, Чермалык — из автоматических станковых гранатометов, Шумы — из минометов калибра 82 мм. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
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