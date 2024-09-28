ВС РФ ударили по больнице в Сумах, погибли восемь человек

Российские войска утром в субботу, 28 сентября, атаковали одну из больниц в украинском городе Сумы беспилотниками „Шахед“. В результате погибли девять человек, не менее 12 ранены, сообщили в Национальной полиции Украины, уточнив, что на момент ударов в больнице находились 124 человека: 86 пациентов, в том числе 15 маломобильных, и 38 сотрудников медучреждения.

Фотографии последствий российских атак опубликовал в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. „Всем в мире, кто говорит об этой войне, следует обращать внимание, куда бьет Россия. Она воюет с больницами, гражданскими объектами, жизнями людей. Принудить Россию к миру может только сила. Мир с помощью силы - только это единственно верный путь“, - подчеркнул он.