ВС РФ ночью атаковали Украину дронами и ракетами

В свою очередь, Минобороны РФ утверждает, что ракеты „Искандер“ в ночь на 7 июля уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской области. „Нанесен удар по позиции батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot ВСУ в районе населенного пункта Южное в Одесской области. В результате удара уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция „Жираф“, - говорится в этом сообщении.