На видео, опубликованном с комментарием "Пришло время возвращать своё", украинские военные читают молитву, в которой, в частности, есть слова "Благослови наше решительное наступление". Видеоряд состоит, в том числе, из кадров западной техники, недавно поставленной Украине, включая танки "Леопард" и РСЗО HIMARS.

Видео многие комментаторы рассматривают как признак скорого начала украинского наступления - разговоры о подготовке которого идут уже несколько месяцев. При этом в ролике не говорится о том, что оно уже началось или начнётся в какое-то конкретное время. Генеральный штаб ВСУ называет его "частью кампании информационной поддержки Вооружённых сил", а само видео содержит призыв вступать в ряды ВСУ, чтобы "поднять знамя победы".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Би-би-си сказал, что наступление может начаться "завтра, послезавтра или через неделю", и отметил, что в Киеве подходят к нему крайне серьёзно, как к "исторической возможности", которую "нельзя упустить".

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью другому британскому изданию The Guardian, в свою очередь, сказал, что украинские войска уже начали "подготовительные операции", а само наступление - это процесс, растянутый во времени, начало которого не приурочено к конкретной дате или времени. "Интенсивность возрастает, но сам процесс займёт достаточно длительное время" - цитирует издание слова Подоляка. Он также прокомментировал недавний рейд в Белгородскую область, ответственность за который взяли на себя добровольческие формирования, составленные из российских граждан. По словам Подоляка, таких событий с началом украинского наступления будет больше. При этом он заявил, что так называемый Русский добровольческий корпус не имеет отношения к Вооружённым силам Украины и состоит, по сути, из частных лиц.

Руководители Украины неоднократно говорили о намерении начать наступление весной-летом нынешнего года. Его целью называется полное освобождение территории страны. В преддверии наступления Украина получила от стран Запада современную бронетехнику и артиллерию.

Валерий Залужный с начала мая не появлялся на публике, что повлекло за собой слухи о его ранении или даже гибели. Со ссылкой на источники о том, что Залужный был тяжело ранен, сообщило российское агентство РИА Новости. На следующий день после этого сообщения, 25 мая, был опубликован короткий видеоролик с Залужным, а спустя день ещё один. На видео украинский главнокомандующий выглядит здоровым.

Россия в 2014 году аннексировала Крым, а в 2022 году заявила об аннексии ещё четырёх областей. Она контролирует части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей и небольшую территорию в Харьковской области. Украина утверждает, что её цель - вернуть все эти земли.