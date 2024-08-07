Временное правительство Бангладеш возглавит лауреат Нобеля

Юнус получил Нобелевскую премию за микрокредиты для бедных

По словам Юнуса, сначала он отклонил предложение протестующих возглавить временное правительство. „Я сказал им, что у меня много работы. Но студенты настойчиво просили меня. Если студенты могут пожертвовать многим, если народ страны может пожертвовать многим, то я тоже несу ответственность. Тогда я сказал студентам, что могу взять на себя ответственность“, - заявил Юнус, пообещав вернуться в Бангладеш как можно скорее. Сейчас он находится в Париже.