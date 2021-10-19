Президент Чехии Милош Земан не может выполнять свои должностные обязанности из-за проблем со здоровьем, сообщил в понедельник, 18 октября, председатель Сената страны Милош Выстрчил. Он сослался на заключение пражского госпиталя военного университета, где Земан уже около двух недель находится на лечении.

Долгосрочный прогноз относительно состояния здоровья Земана "крайне неопределенный", а возможность его возвращения к работе в ближайшие недели — "маловероятна", отметил глава чешского Сената.

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Точный диагноз 77-летнего Земана, попавшего в реанимацию 10 октября, не разглашается, однако чешские СМИ пишут, что госпитализация может быть связана с обострившимися проблемами печени. Политик страдает сахарным диабетом, он передвигается на коляске.

Госпитализация Земана блокирует формирование кабинета

Обязанности президента в Чешской Республике носят в основном церемониальный характер. Однако госпитализация Земана пришлась на важный политический момент — отсутствие президента блокирует формирование нового правительства.

Теперь парламенту предстоит решить, нужно ли передать полномочия президента другому представителю государства, как это предусмотрено в конституции. Президент также может быть временно освобожден от своих официальных обязанностей простым большинством голосов в обеих палатах парламента.

9 октября в Чехии завершилось двухдневное голосование на выборах в Палату депутатов парламента страны. После подсчета 100 процентов бюллетеней оказалось, что возглавляемое действующим премьером Чехии Андреем Бабишем движение АНО проиграло выборы, незначительно уступив оппозиционному альянсу "Вместе".

Парламентские выборы в Чехии проходили на фоне скандала из-за журналистского расследования "Досье Пандоры", одним из фигурантов которого был Бабиш, к которому, как полагают многие наблюдатели, лояльно относится Земан. Указывается, что незадолго до своей госпитализации Милош Земан встречался с премьером.

Согласно чешской конституции, президент страны должен предложить парламенту кандидатуру на пост главы правительства.