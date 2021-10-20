Консилиум врачей рекомендовал госпитализировать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который уже 20-й день держит голодовку в Руставской тюрьме. Медики посоветовали перевести Саакашвили в клинику для интенсивного наблюдения "в профилактических целях". "Это не срочная госпитализация, но, поскольку вероятность осложнений высока, чтобы застраховаться, мы рекомендовали его госпитализировать", - пояснил журналистам вечером во вторник, 19 октября, один из членов консилиума Зураб Пагва.

Он добавил, что состояние здоровья политика в любой момент может ухудшиться, поэтому его перевод в больницу необходим: "Это не вопрос часов, но должно произойти в ближайшее время". Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе отметил, в свою очередь, что госпитализация может состояться в ближайшую субботу.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе подчеркнул, что все рекомендации врачей будут соблюдены, если Саакашвили даст на это свое согласие. При этом Брегадзе заявил, что "большинство рекомендаций мы начнем выполнять с завтрашнего дня", не уточнив, о каких рекомендациях идет речь, передает издание "Грузия Online".

Ранее в тот же день адвокат Саакашвили Дито Садзаглишвили сообщил, что в случае необходимости политик готов к переводу в частную клинику или больницу.

Глава МИД Грузии: арест Саакашвили с западными коллегами не обсуждался

Бывший президент Грузии вернулся на родину 1 октября, накануне местных выборов, чтобы мобилизовать своих сторонников. Он был задержан и арестован, после чего объявил голодовку. В последующие недели в Тбилиси прошли несколько акций протеста. Самый многочисленный митинг состоялся 15 октября, когда десятки тысяч человек вышли на улицы города с требованиями освободить Михаила Саакашвили.

Арест политика привлек внимание мировых лидеров. Так, в Госдепартаменте США в начале октября подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией. Однако, как заявил 19 октября министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, вопрос об аресте Саакашвили не затрагивался ни на одной из его встреч с представителями США, ЕС и НАТО.

"Нигде мы не говорили о бывшем президенте. Эта тема не обсуждалась", - заявил глава грузинского МИД. Залкалиани также заверил журналистов, что дальнейшая европейская и евроатлантическая интеграция Грузии "нигде не ставилась под сомнение".