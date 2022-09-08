aA
"После осмотра этим утром, врачи королевы высказали обеспокоенность здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением", - говорится в заявлении Букингемского дворца.
Karalienė Elžbieta II
Karalienė Elžbieta II
© Scanpix

Королева находится в покое в замке Балморал. Принц Чарльз, его супруга Камилла и принц Уильям выехали в Шотландию.

Это заявление было сделано после того, как в среду по совету врачей было отменено заседание Государственного совета.

Премьер-министр Лиз Трасс заявила, что вся страна крайне обеспокоена последними новостями. "Сейчас мои мысли и мысли всего Соединенного королевства с Ее Величеством и ее семьей",- сказала премьер-министр.

Королева Елизавета II назначила Лиз Трасс премьером во вторник в замке Балморал.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
Статьи по теме:

Смена премьер-министра в Британии. Королева приняла отставку Бориса Джонсона и назначила Лиз Трасс

В королевской резиденции Балморал произошло важнейшее...

В Британии запущен процесс передачи полномочий Елизаветы II принцу Чарльзу

Британская королева Елизавета II передает наследнику...

TOP новостей

Арестович в Литве: самой большой ошибкой России было думать, что русскоязычные украинцы встретят оккупантов с цветами (1)

Прибывший в Литву советник главы офиса президента...

Cтраны Балтии и Польши закрывают границы для россиян с Шенгенскими визами

Страны Балтии и Польша закроют свои границы для граждан...

Экономист: даже те, у кого в Литве есть деньги, потихоньку начинают их экономить

Газовый шантаж, организованный Россией, может...

Арестович в Литве: планом Путина было занять после Украины страны Балтии и Польшу

Советник администрации президента Украины Алексей...

Врачи озабочены здоровьем королевы Елизаветы II. Она находится под медицинским наблюдением

"После осмотра этим утром, врачи королевы высказали...