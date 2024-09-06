Врачи из Украины пройдут обучение на Тайване

Программа будет включать обучение техникам хирургических операций различного профиля и способам ухода за тяжелобольными. Обучение является частью пакета медицинской помощи госпиталя Украине. Ранее в рамках программы госпиталь отправил в Украину три делегации врачей. В ноябре этого года в Украину будет отправлена еще одна делегация.

Руководство больницы объявило о программе обучения 2 сентября на пресс-конференции. Глава международного центра медицины при больнице Цай Вэй-дэ заявил, что в данной участвуют специалисты различных отделений. Это отличает ее от программ, где обучение проводится только для специалистов одного профиля.

„На самом деле на необходимо делиться с ними технологиям, которыми мы хорошо владеем, так как в Украине сейчас высокая потребность в людях, в медицинском персонале. Мы известны своими технологиями и хорошо ими владеем. Это касается и хирургических операций для тяжелых случаев. Я думаю, это именно то, чему они хотят обучиться за эти четыре недели“, – сказал Цай Вэй-дэ.