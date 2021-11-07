Федеральная врачебная палата (BÄK) Германии призвала как можно скорее вернуть бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Прекращение покрытия государством расходов на тесты не побудило людей, отказывающихся от вакцинации, сделать прививку, заявил президент палаты Клаус Райнхардт изданиям концерна Funke Mediengruppe в воскресенье, 7 ноября. По его мнению, федеральные и земельные власти должны как можно скорее исправить эту ошибку.

Райнхардт подчеркнул, что особенно в холодное время года, когда люди проводят много свободного времени в помещениях, необходимо обеспечить легкодоступное и бесплатное тестирование, чтобы остановить распространение вируса SARS-CoV-2. Новые правила должны как можно скорее вступить в силу, по возможности вместе с изменением Закона об эпидемиологической защите (Infektionsschutzgesetz, IfSG) в середине ноября, полагает глава Федеральной врачебной палаты.

В ФРГ критикуют отмену бесплатных тестов

С 11 октября текущего года расходы на проведение экспресс-тестов на коронавирус в Германии, за исключением некоторых случаев, больше не покрываются государством. Отмена объясняется тем, что теперь у каждого есть возможность защитить себя с помощью прививки. Бесплатные тесты предоставляют только людям, которые не могут быть вакцинированы и для которых нет общих рекомендаций по вакцинации, в частности беременным и детям до 18 лет.

Призывы вернуть бесплатные экспресс-тесты в ФРГ в последнее время звучат все чаще. За это высказались в числе прочих сопредседатель партии "зеленых" Роберт Хабек, Объединение немецких городов (Deutscher Städtetag) и немецкое Объединение розничной торговли (HDE).

Число позитивных тестов на коронавирус растет

В воскресенье, 7 ноября, профильный Институт имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut, RKI), сообщил о 23 543 новых случаях инфицирования коронавирусом в стране - на 6656 больше, чем неделю назад. А кумулятивный семидневный показатель заражений достиг 191,5 случая на 100 тысяч населения, днем ранее он составлял 183,7 случая.