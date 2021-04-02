"Конечно опасно [то, что Навальный объявил голодовку]. Он же перенес тяжелое отравление. Конечно, это может быть для него поводом опять впасть в кому", — сказал невролог.
Ранее Навальный попросил допустить Баринова в колонию №2 в Покрове, где он находится. Оппозиционер написал два заявления к Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) и генеральному прокурору с требованием обеспечить ему медицинскую помощь и непрерывный восьмичасовой сон.
Об ухудшении здоровья Навального стало известно 24 марта. По словам самого политика, у него болят спина и правая нога, а также начала неметь левая. Адвокаты Навального рассказали, что к нему не пускают врача из Москвы, а из лекарств дают только "Ибупрофен".
31 марта Навальный объявил голодовку.
Судя по описанию симптомов, у Навального может быть грыжа позвоночника, и ему может потребоваться операция, считает заведующий отделением нейрохирургии Университетской клиники МГУ Алексей Кащеев.
В августе прошлого года Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и Навального госпитализировали в местную больницу, он впал в кому. Спустя несколько дней политика перевезли в берлинскую клинику "Шарите". 7 сентября Навальный вышел из комы. Немецкие специалисты обнаружили в организме Навального следы нервно-паралитического вещества из группы "Новичок".
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