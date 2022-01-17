Впредь в Украине общегосударственные СМИ смогут издаваться только на госязыке

Выпускать свою продукцию на других языках, например, русском, не запрещается, однако тем издателям, которые захотят воспользоваться этим правом, будет необходимо издавать такой же тираж и на украинском — что во многих случаях экономически невыгодно.
Аналогичное требование к местным СМИ вступит в силу в Украине позже — 16 июля 2024 года.
При этом оно не будет распространяться на печатные СМИ, которые издаются на языках коренных народов Украины, а также на английском и других официальных языках ЕС.
Кроме того, с 16 июля 2022 года обязательным станет использование украинского языка в интерфейсах компьютерных программ, а также на официальных сайтах и страницах в соцсетях.
Как пишет агентство dpa, последняя русскоязычная газета в Украине — "Вести" — перешла на украинский 10 января.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве в силу вступили новые правила управления COVID-19: что меняется (11)
Из-за распространения штамма "омикрон" в Литве с 17...
Около мобильного пункта в Вильнюсе выросли очереди: сообщают, кого не примут
17 января в обед (около 13 ч.) около мобильного пункта...
"Делегация граждан" от Литвы поехала в Минск за "хорошими отношениями" Эксперт предупреждает о пропаганде (29)
Назвавшаяся "делегацией граждан" из Литвы группа людей...
Из-за снегопада самолеты из Риги направляются в аэропорты Литвы (1)
Часть самолетов, которые должны были совершить посадку...
В Литве меняется порядок выдачи больничного в связи с COVID–19 (1)
С 17 января больничный, связанный с COVID–19, в Литве...