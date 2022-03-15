Возвращение ядерной угрозы: какие способы защититься есть у Запада

Когда в первые дни войны в Украине президент России Владимир Путин перевел российские ядерные силы "в особый режим боевой готовности", Европа напряглась. За предупреждением Западу последовал второй шаг: в начале марта Россия начала военные маневры с использованием российских подводных лодок с ядерным оружием и мобильных ракетных установок. Угрожает ли Путин своим противникам на Западе ядерным ударом?

Располагая более 6300 боеголовками, Россия обладает самым большим ядерным арсеналом в мире. Среди стран НАТО первое место по числу ядерных боеголовок приходится на США — их в стране около 5800. У Франции, по некоторым данным, почти 300 боеголовок, у Великобритании — около 215. Точные цифры неизвестны — большинство информации о своих ядерных программах государства не разглашают.

Как Европе защитить себя от ядерной атаки

Даже несмотря на разговоры о "ядерном зонтике" США, ядерную атаку на Европу невозможно предотвратить военным путем. Основу идеи "зонтика", составляет, скорее, предположение о том, что противник не решится нанести по странам НАТО ядерный удар, опасаясь ответной реакции.

Осуществить такой ответ могли бы три ядерные державы НАТО: США, Великобритания и Франция. Все эти государства обладают стратегическим ядерным оружием, которое, помимо прочего, может быть запущено с атомных подводных лодок, и это дает возможность осуществить контратаку при любом мыслимом сценарии.

Ядерные державы НАТО придерживаются различных концепций сдерживания. Франция и Великобритания полагаются на так называемое минимальное сдерживание. Они не исходят из того, что ядерный обмен ударами будет длиться несколько дней. Им достаточно возможности принять ответные меры или остановить противника "последним предупредительным ударом".

США, с другой стороны, полагаются на более широкое сдерживание, включающее в себя также использование ядерного оружия с пониженной взрывной мощностью. Идея заключается в том, что американские эксперты по военному планированию, по крайней мере, теоретически, рассматривают возможность "ограниченной ядерной войны".

С юридической точки зрения следует отметить, что практически любое применение ядерного оружия с его массовым воздействием на гражданское население будет нарушением международного гуманитарного права. Чисто теоретически возможным исключением может стать ограниченная ядерная атака на военный корабль в открытом море.

Какую роль в ядерном сдерживании играет Германия

Германия участвует в ядерном сдерживании в Европе с помощью истребителей "Торнадо" немецких ВВС, размещенных на военной базе в Бюхеле в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. В экстренной ситуации немецкие самолеты должны доставить американское ядерное оружие к цели. Как минимум раз в год пилоты бундесвера тренируются сбрасывать муляжи американских ядерных бомб.

Помимо Германии в так называемом совместном использовании ядерного оружия НАТО участвуют также Нидерланды, Бельгия и Италия. По имеющимся данным, в настоящее время в Европе хранится от 100 до 150 гравитационных бомб, сертифицированных для военных самолетов и считающихся сравнительно неточным оружием.

"Бомбы — это пережиток ушедших времен, их военное значение сейчас минимально", — говорит Петер Рудольф (Peter Rudolf), политолог из берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) и эксперт по вопросам ядерного сдерживания. К тому же для того, чтобы их можно было использовать, необходимо сначала уничтожить противовоздушную оборону противника, что представляется возможным лишь в случае большой войны.

Как в ФРГ относятся к совместному использованию ядерных технологий

Хотя в правящей немецкой коалиции есть много критиков совместного использования ядерного оружия, для канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) вклад Германии в ядерное сдерживание не подлежит обсуждению. Сразу же после вторжения российских войск в Украину Шольц озвучил перспективу покупки у США истребителей F-35 для замены устаревших "Торнадо", которые вскоре должны быть выведены из эксплуатации.

14 марта правительство Германии объявило о намерении оснастить ВВС истребителями-стелс F-35. Закупка будет произведена в рамках многомиллиардной программы модернизации военно-воздушных сил ФРГ. Истребитель-бомбардировщик F-35 считается самым современным в мире боевым самолетом. Германия закупит до 35 таких машин, которые будут задействованы в рамках программы ядерного сдерживания НАТО Nuclear sharing — концепции, которая обеспечивает странам альянса, не имеющим собственного ядерного оружия, доступ к ядерным боеголовкам США. Благодаря особой форме и внешнему покрытию, самолет остается практически невидимым для вражеских радаров.

Кто обсуждает возможность использования ядерного оружия

С 1966 года в НАТО действует Группа ядерного планирования (NPG), в рамках которой обсуждаются сценарии развертывания ядерного оружия. Сегодня в NPG представлены все страны НАТО — за исключением Франции, выбравшей в политике сдерживания свою стратегию. Группа ядерного планирования проводит заседания не реже раза в год на уровне министров обороны и при необходимости на уровне послов.

Новейшее стратегическое руководство по использованию ядерного оружия НАТО публично не известно. Последний документ датируется 80-ми годами. "То, что обсуждается в Группе ядерного планирования, не является очевидным для непосвященных", — говорит политолог Петер Рудольф. Тем не менее, одно фундаментальное решение известно и остается в силе по сей день: несмотря на то, что в США по этому поводу постоянно ведутся дебаты, НАТО и по сей день не отказалась от возможности первой применить ядерное оружие.

Кто принимает решение о применении ядерного оружия

Первым решение об использовании американского ядерного оружия, хранящегося в Германии, Италии, Бельгии и Нидерландах, принимает президент США. Он отдает приказ о бомбардировках, а страна размещения (например, Германия) должна согласиться на сбрасывание бомб со своих истребителей. До того как это произойдет, вероятно, будут проведены консультации с другими союзниками по НАТО в Североатлантическом совете.

Решение о развертывании французских ядерных сил принимает исключительно президент Франции. В Великобритании это право принадлежит премьер-министру. Наличие трех центров принятия решений по ядерному оружию рассматривается как элемент сдерживания, поскольку противнику трудно точно рассчитать реакцию НАТО в случае нападения.

Возможность применения ядерного оружия в войне в Украине

Применение тактического ядерного оружия в ходе войны не является абсолютно неприемлемым для российской военной доктрины. Россия, как и США, обладает этим видом оружия. В СМИ обсуждалась возможность его применения над Черным морем после вторжения РФ в Украину, но пока западные военные наблюдатели не располагают доказательствами того, что российские военные могут рассматривать или даже готовиться к применению тактического или субстратегического ядерного оружия.

"Российские угрозы несут в себе, в первую очередь, политическую функцию, — считает политолог Петер Рудольф. — Это сигнал США не переходить за определенную черту в войне в Украине". Подобные угрозы использовать ядерное оружие Россия озвучивала восемь лет назад в связи с аннексией Крыма.