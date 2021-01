Возможность применения вакцины AstraZeneca в ЕС оценят по ускоренной процедуре

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в рамках ускоренной процедуры до 29 января оценит заявку на применение в ЕС вакцины британско-шведского производителя лекарств AstraZeneca и Оксфордского университета. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в пресс-службе EMA.

