Возможность применения вакцины AstraZeneca в ЕС оценят по ускоренной процедуре

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в рамках ускоренной процедуры до 29 января оценит заявку на применение в ЕС вакцины британско-шведского производителя лекарств AstraZeneca и Оксфордского университета. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в пресс-службе EMA.
EMA receives the application for a conditional marketing authorisation of #COVID19 Vaccine AstraZeneca: https://t.co/FVoelj9uvP pic.twitter.com/rpPoVEcNPk— EU Medicines Agency (@EMA_News) January 12, 2021
Заключение о допуске на рынок может быть выдано уже в ходе заседания Комитета EMA по лекарственным препаратам для медицинского применения у человека (CHMP) - при условии, что данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины окажутся "достаточно надежными и полными". Ускорение процедуры возможно, потому что EMA в ходе проводившегося ранее обзора уже проанализировала ряд факторов.
Третья вакцина в ЕС
Заявка AstraZeneca предусматривает допуск вакцины на рынок - при соблюдении ряда условий. Оно - возможно, если преимущества препарата перевешивают риски в ходе его применения для защиты от COVID-19.
Если препарат будет одобрен - он станет уже третьей вакциной, получившей допуск в ЕС (после прививочных средств BioNTech/Pfizer и Moderna). После разрешения EMA добро на применение еще должна дать Еврокомиссия.
Использование вакцины AstraZeneca было одобрено правительством Великобритании в конце декабря 2020 года. Первым британцем, получившим прививку, стал 82-летний Брайан Пинкер.
Принцип работы вакцины Оксфордского университета и AstraZeneca AZD1222 основывается на использовании аденовируcа шимпанзе для доставки белка коронавируса в организм человека.
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