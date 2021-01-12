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Европейское агентство до 29 января представит заключение о степени безопасности и эффективности вакцины AstraZeneca. Если препарат будет одобрен - он станет уже третьей вакциной, получившей допуск в Евросоюзе.
Возможность применения вакцины AstraZeneca в ЕС оценят по ускоренной процедуре
© Reuters / Scanpix

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в рамках ускоренной процедуры до 29 января оценит заявку на применение в ЕС вакцины британско-шведского производителя лекарств AstraZeneca и Оксфордского университета. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в пресс-службе EMA.

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Заключение о допуске на рынок может быть выдано уже в ходе заседания Комитета EMA по лекарственным препаратам для медицинского применения у человека (CHMP) - при условии, что данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины окажутся "достаточно надежными и полными". Ускорение процедуры возможно, потому что EMA в ходе проводившегося ранее обзора уже проанализировала ряд факторов.

Третья вакцина в ЕС

Заявка AstraZeneca предусматривает допуск вакцины на рынок - при соблюдении ряда условий. Оно - возможно, если преимущества препарата перевешивают риски в ходе его применения для защиты от COVID-19.

Если препарат будет одобрен - он станет уже третьей вакциной, получившей допуск в ЕС (после прививочных средств BioNTech/Pfizer и Moderna). После разрешения EMA добро на применение еще должна дать Еврокомиссия.

Использование вакцины AstraZeneca было одобрено правительством Великобритании в конце декабря 2020 года. Первым британцем, получившим прививку, стал 82-летний Брайан Пинкер.
Принцип работы вакцины Оксфордского университета и AstraZeneca AZD1222 основывается на использовании аденовируcа шимпанзе для доставки белка коронавируса в организм человека.

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Deutsche Welle

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