Русская служба Би-би-си рассказывает, чем потенциально могут быть опасны боевые действия вблизи ЗАЭС и удары по каким именно частям станции несут в себе наибольшую угрозу.

Россия захватила Запорожскую АЭС (ЗАЭС), которая производит до пятой части энергии Украины, в начале марта, на вторую неделю войны. Перед оккупацией станции и города Энергодара, где она находится, территория, прилегающая к АЭС, долго обстреливались российскими войсками. Пожар, вспыхнувший в одном из административных корпусов, вызвал тогда большую тревогу в мире.

После захвата станции, как утверждают украинские власти и западные государства, российская армия ведет огонь с территории АЭС. Госсекретарь США Блинкен говорил, что Россия использует станцию как военную базу для обстрела украинцев, осознавая, что те не станут отвечать, потому что это было бы чревато случайным попаданием в ядерный реактор.

Би-би-си писала о том, что российская армия разместила на территории станции реактивные системы залпового огня, а также другое оружие и технику. Москва признает наличие своих военных на ЗАЭС , но отрицает удары с территории станции и обвиняет Украину в создании угрозы атомному объекту.

Петр Котин, глава украинского Энергоатома, утверждает, что на территории станции находится до 50 машин тяжелой военной техники, в том числе "Уралы" со взрывчаткой, и до 500 российских солдат.

Сотрудники Запорожской АЭС рассказывали Би-би-си, что армия России практически держит их в заложниках.

18 августа сотрудники Запорожской АЭС, которые, несмотря на контроль российских военных, по-прежнему обслуживают станцию, опубликовали обращение, в котором просят мировое сообщество "не допустить непоправимого".

Будет ли "второй Чернобыль"?

Потенциальную угрозу ядерного взрыва на Запорожской АЭС и его предположительные последствия часто сравнивают с аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 году, крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики. Тогда в результате взрыва в реакторе был полностью разрушен один из энергоблоков станции, в атмосферу выброшено огромное количество радиоактивных веществ.

Но сравнивать оккупированную Запорожскую АЭС с Чернобыльской не очень корректно как минимум из-за того, что на станциях установлены разные типы реакторов.

В Чернобыле (ЧАЭС) был реактор типа РБМК - графитовый. Его активная зона содержала значительное количество графита, который играл роль замедлителя нейтронов. В результате аварии в графитовой кладке возник пожар, который внес существенный вклад в распространение радиации. Часть радиоактивного графита была выброшена за пределы активной зоны, заметно затруднив доступ к реактору.

На Запорожской АЭС установлен реактор типа ВВЭР-1000 (водо-водяной). Схема работы водо-водяного реактора в общем выглядит так.

Ядерная энергия преобразуется в тепловую в ходе цепной реакции деления урана, которая поддерживается в активной зоне реактора. Активная зона постоянно охлаждается водой, которая одновременно играет роль замедлителя нейтронов. Разогретая до высокой температуры вода используется для производства пара, который затем подается на турбины, производящие электричество.

При этом насосы должны постоянно поддерживать циркуляцию воды в контуре охлаждения реактора, который включает в себя и корпус реактора. В противном случае температура в активной зоне может повыситься настолько, что это приведет к расплавлению топливных элементов (как это произошло в ходе аварии на Фукусиме).

Тут можно прочитать подробнее, как устроена атомная станция и самый распространенный в мире водо-водяной реактор.

На Запорожской АЭС реактор занимает не очень много места и расположен в самом центре энергоблока, а все остальное пространство в нем занимают краны, бассейны топлива и вспомогательные системы.

Важное отличие Запорожской АЭС от Чернобыльской: реактор на ЗАЭС оснащен защитной оболочкой (ее еще называют "контейнмент"). Это большая герметичная бетонная конструкция со стенами шириной больше метра.

На фотографиях ЗАЭС у энергоблоков видны красные купола - это и есть защитная оболочка. Она рассчитана на то, чтобы в случае каких-либо аварий внутри энергоблока все радиоактивные вещества оставались внутри и не попадали наружу.

Реактор на Чернобыльской АЭС не был защищен герметичной оболочкой, поэтому вся радиация в результате аварии и последующего разрушения энергоблока попала в воздух.

Для сравнения, в 2011 году при аварии на японской АЭС "Фукусима-1" защитная оболочка, которой был оснащен реактор на станции, смогла удержать порядка 98% радиоактивного содержимого, и в воздух было выброшено около 2% тех радиоактивных веществ, которые могли бы выйти наружу, если бы не было контейнмента.

Выдержит ли оболочка обстрелы?

Герметичная оболочка, которой оснащен реактор на ЗАЭС, должна не только удерживать радиацию внутри энергоблока, но и защищать его от внешнего воздействия - это могут быть как природные катаклизмы, так и падения самолетов, террористические атаки и взрывы.

У контейнмента есть определенный запас прочности, но есть и предел. Если падение нетяжелого самолета или взрыв рядом с энергоблоком эта герметичная оболочка в состоянии выдержать, то удар достаточного мощного боезаряда, например, ракетой или бомбой, вполне может привести к ее повреждению.

Означает ли повреждение оболочки, что повреждения получит и находящийся в ней реактор? Работавший на Чернобыльской АЭС украинский физик-ядерщик Александр Купный, который несколько лет также работал и на ЗАЭС, где курировал строительство двух энергоблоков, уверен, что повреждение контейнмента не приведет к одномоментному повреждению реактора.

"Для того, чтобы повредить реактор, необходимо высокоточными снарядами в одно место попадать несколько раз. Первые один-два снаряда пробивают гермооболочку, а следующие, попадая в это же отверстие внутрь, могут привеcти к повреждению реактора", - объяснял Купный в одном из своих стримов на YouTube.

В случае если через пробитое в оболочке отверстие произойдет радиоактивный выброс, он в любом случае будет меньше, чем в Чернобыле, и масштаб аварии будет другим, говорит Купный.

"Конечно, будет какое-то заражение на промплощадке. Но это будет местный масштаб, не всемирная катастрофа. Могут пострадать люди, прежде всего персонал станции, жители Энергодара, Каменско-Днепровского района и Никополя. Смотря, куда ветер подует", - подчеркивает физик-ядерщик.

Понятно, что наибольший радиоактивный выброс произойдет в том случае, если у всех энергоблоков ЗАЭС будет пробита оболочка и задет реактор. Последствия такого выброса будут зависеть от скорости и направления ветра: пострадать могут как страны Восточной Европы, Беларусь, так и приграничные области России - Белгородская, Ростовская, Курская, а также аннексированный Россией Крым.

"Вообще реактор и атомная станция - объект довольно сложный. И возможностей для аварий существует довольно много. И прямое поражение защитной оболочки реактора - это не единственная возможность", - отмечает в разговоре с Би-би-си старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг.

Имеет ли значение, по какому из энергоблоков будет нанесен удар?

Всего на ЗАЭС шесть энергоблоков. Сейчас работают три, причем не на полную мощность, и один из них, как сообщил 6 августа украинский "Энергоатом", был остановлен после обстрела накануне.

Оставшиеся три нерабочих блока выведены из строя и не настолько насыщены радионуклидами (радиоактивными элементами), поэтому выбросы из них в случае повреждения оболочки будут меньше. (Радионуклиды бывают короткоживущими и долгоживущими, различаясь периодом полураспада. Например, у йода-131, опасного радионуклида, который может привести к раку, период полураспада составляет восемь суток.)

Во время аварии на Чернобыльской АЭС топливо оставалось в работающем реакторе. В топливе было накоплено много радионуклидов - и короткоживущих, и долгоживущих. Но в первые дни после аварии в вышедшей наружу радиации преобладали именно короткоживущие нуклиды, которые на тот момент еще не успели распасться, объяснял в своем стриме Купный.

На Запорожской АЭС в неработающих трех энергоблоках короткоживущие нуклиды давно распались, поэтому уровень радиации в них меньше.

В энергоблоке, который в начале августа отключили из-за обстрелов, часть короткоживущих нуклидов, таких как йод-131, распались, но далеко не все. Например, у цезия-134 период полураспада два года, у цезия-137 - 30 лет.

Где еще на ЗАЭС есть радиоактивные вещества?

Помимо реакторов радиоактивные вещества содержатся в отработавшем топливе. Оно становится отработавшим, когда его выгружают из реактора для замены новым.

В отработавшем топливе еще есть достаточно высокая остаточная активность из-за содержащихся в нем радиоактивных продуктов распада. Они продолжают генерировать энергию, поэтому после смены топлива их сначала помещают в так называемый бассейн выдержки.

Бассейны выдержки на Запорожской АЭС расположены внутри контейнмента и представляют из себя бассейны с водой. В них отработавшее топливо находится около пяти лет. Со временем температура и радиоактивность нуклидов снижается, и по истечении пяти лет отработавшее топливо из бассейна выдержки перемещают в сухое хранилище.

Бассейны выдержки - тоже уязвимое место АЭС. В них постоянно должна быть вода, которая охлаждает облученные топливные сборки.

Если в бассейне образуется дырка - например, в результате ракетного удара, - и вода из бассейна уйдет, то тепло, которое выделяют радионуклиды, может привести к достаточно сильному разогреву и даже к возгоранию отработавшего топлива.

Такого рода пожар может в итоге привести к достаточно серьезному выбросу радиоактивности, предупреждает старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг.

"Но здесь нужно иметь в виду два обстоятельства. Самое главное - что у реактора на ЗАЭС этот бассейн выдержки находится внутри герметичной оболочки. То есть до него еще надо добраться. И повредить его надо определенным образом, чтобы оттуда достаточно быстро ушла вся вода. Потому что если дырка будет маленькой, то в бассейн можно просто доливать воду, и утечки воды не случится. Такой вариант тоже существует. То есть здесь главное не допускать ухода воды, ухода охладителя", - объяснил он Би-би-си.

Также играет роль то, насколько давно отработавшее топливо выгрузили из реактора. Если это сделали только что, то, значит, оно остается наиболее горячим и поэтому представляет наибольшую опасность. Если же оно пролежало уже несколько лет, то вряд ли загорится, даже если оставить его без охлаждения.

Что будет в случае удара по хранилищу с отработавшим топливом?

Особенность Запорожской АЭС - там есть сухое хранилище отработавшего топлива (СХОЯТ). Туда отработавшее топливо помещают после пяти лет в бассейне выдержки, когда оно уже охладилось и его активность упала.

Сухое хранилище - это большие контейнеры, которые рядами стоят на открытой площадке на территории станции. Они могут стоять так десятки лет.

Сухое хранилище - это еще один потенциальный источник радиоактивности. У контейнеров нет никакой герметичной защиты, поэтому они могут быть уязвимы для боевых действий, хотя и обладают определенным запасом прочности.

"Ракетами по ним не стреляли, но из гранатомета во время испытаний стреляли. Они проектируются с тем расчетом, что они будут использоваться при транспортировке. И тут возникает вопрос, как их обезопасить. И расчеты делали, исходя из гранатомета и такого рода воздействия, пожара и так далее. То есть это достаточно устойчивые сооружения", - объясняет Павел Подвиг.

По его словам, если по СХОЯТ будет нанесен, к примеру, ракетный удар, то выброс радиоактивности произойдет (потому что в отработавшем топливе все еще хранятся долгоживущие нуклиды), но он будет локальным, в пределах 10-30 метров.

Из-за того, что в СХОЯТ хранится уже остывшее отработавшее топливо, после удара оно не воспламенится. Пожар сгенерировал бы поток воздуха, который потом вышел бы в атмосферу и там бы мог распространиться.

"А здесь все будет локально, в этом, конечно, тоже нет ничего хорошего, но это опасность другого уровня", - говорит Подвиг.

Сами контейнеры вряд ли повредят, но потеря контроля за ними (а системы контроля и наблюдения за СХОЯТ уже повреждены) чревата непредсказуемыми последствиями, предупреждает в своем стриме Купский: "Это плохо. Когда мы теряем контроль над радиационноопасным объектом - это всегда плохо. Мы не знаем, что происходит внутри этого контейнера".

Чем грозит повреждение линий электропередач?

Запорожская АЭС имеет четыре линии электропередач (ЛЭП). По ним со станции идет энергия, которую она вырабатывает.

Причем как минимум две из них из-за боевых действий оказались выведены из строя. Весной также сообщалось, что перестала работать третья ЛЭП. Какие именно ЛЭП остаются рабочими на данный момент - неизвестно.

Если все ЛЭП выйдут из строя, то все энергоблоки на Запорожской АЭС нужно будет остановить. Остановленные энергоблоки не представляют угрозы, если у станции есть электроэнергия на собственные нужды.

Инженер Запорожской АЭС в интервью Би-би-си говорил, что высоковольтные линии передач на станции уже пострадали от обстрелов.

Если разорвать оставшиеся линии, реакторы начнут быстро нагреваться. В таком случае вариантов развития событий два.

Либо контролирующим АЭС россиянам удастся перебросить мощности АЭС, запитав от них собственную энергосистему, либо быстро начнет расти угроза ядерной катастрофы.

Что будет, если реактор окажется обесточен?

Чтобы запустить в работу новый, еще холодный энергоблок, на атомных электростанциях существуют специальные котельные. Они генерируют тепло для того, чтобы разогреть оборудование перед началом работы.

Особенность Запорожской АЭС в том, что у нее нет своей котельной, и тепло она берет с расположенной рядом Запорожской тепловой электростанции, самой мощной ТЭС в Украине.

Поэтому много энергии на собственные нужды Запорожская АЭС берет у ТЭС. Если реактор окажется обесточен, у него может не оказаться возможности поддерживать работу насосов, которые охлаждают активную зону реактора.

Именно это произошло на "Фукусиме-1". Там были системы, которые должны были обеспечивать охлаждение активной зоны реактора, но из-за мощного цунами они оказались уничтожены, и реактор остался без охлаждения. Несмотря на то, что формально он был остановлен, там все равно оставалось достаточное тепловыделение продуктов распада, и в результате активная зона расплавилась.

Из-за высокой температуры начал генерироваться водород, который в итоге взорвался. В результате произошла разгерметизация защитной оболочки, и какое-то количество радиоактивных веществ вышло наружу.

На случай потери электричества на атомных станциях есть запасные генераторы. На "Фукусиме-1" эти генераторы тоже были выведены из строя цунами.

На Запорожской АЭС есть три дизельных станции, все они находятся на промплощадке. Один запасной дизельный генератор в состоянии работать около суток, при сильной экономии три запасных дизельных станции смогут проработать максимум четверо суток.

Если они перестанут работать и на станцию по-прежнему не будет поступать электричество извне, то охлаждение активной зоны реактора станет невозможным.

В этом случае возможна серьезная авария - вплоть до расплавления активной зоны, как это произошло на Фукусиме.

"Понятно, что АЭС, конечно, рассчитана на какие-то внешние воздействия, но на то, что реактор окажется в зоне военных действий, я думаю, никто всерьез не рассчитывал", - говорит Павел Подвиг.

Если инцидент с повреждением активной зоны или бассейна выдержки будет достаточно серьезным, с повреждением оболочки, то нельзя исключать того, что последствия такой аварии затронут территорию протяженностью 100-200 км, рассуждает он: "Какие-то более слабые повышения радиационного фона могут чувствовать и гораздо дальше. Зависит от ветра".

"Я бы не стал рисовать очень мрачную картину, но, с другой стороны, надо понимать, что могут быть достаточно серьезные последствия в смысле радиоактивного загрязнения", - продолжает эксперт.

"Я не думаю, что этот фон сразу приведет к гибели людей, никто сразу не погибнет. Но понятно, что будет экономический ущерб, потому что будет зона отчуждения. Последствия могут проявиться не сразу, но в долгосрочной перспективе они могут быть очень серьезными", - предупреждает он.