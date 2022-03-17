Спутниковый снимок был сделан 14 марта. На нем видно, что перед фасадом драмтеатра в центре Мариуполя и сзади в сквере были надписи на асфальте – заглавными буквами белой краской "Дети".
Очевидно, что надпись видели корректировщики огня и пилоты российской авиации, если надпись легко увидеть со спутников.
Днем 16 марта российская авиация сбросила сверхмощную бомбу на драматический театр в центре Мариуполя. В здании скрывалось около тысячи жителей города, потерявших дома из-за обстрелов со стороны российских войск, много дней осаждающих город. По словам чиновников и военных, в театре пряталось очень много людей с маленькими детьми. Из-за ожесточенных боев до завалов невозможно добраться и установить количество жертв.
Впоследствии стало известно, что российские самолеты совершили налет ещё и на помещение бассейна "Нептун", в котором скрывались беременные женщины и дети.
В российском минобороны возразили, что их самолеты непричастны к бомбардировкам и сообщили о провокации полка "Азов" (этот полк украинских Вооруженных сил Украины обороняет Мариуполь) по подрыву театра.
В Министерстве иностранных дел Украины пообещали привлечь всех причастных к совершению этого преступления к уголовной ответственности в международных судах. А также призвали правительство мира усиливать санкционное давление на Россию за уничтожение невинных и безоружных гражданских, в том числе детей.
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