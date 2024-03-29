Воздушный удар по Сирии: около Алеппо погибли около 40 человек. Дамаск обвиняет Израиль

Согласно сведениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (независимая правозащитная группа, которая базируется в Лондоне), удар был направлен против склада оружия, принадлежащего ливанской военизированной группировке "Хезболла". Организация заявила, что среди погибших были, по ее выражению, "военнослужащие режима".

Израильская армия заявила Би-би-си, что не комментирует данные об ударе по Сирии. Представители властей Израиля, как правило, не дают комментариев о действиях израильских военных за пределами страны.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека утверждает, что в результате нынешнего удара было убито наибольшее число сирийских военных по сравнению со всеми подобными обстрелами, предположительно осуществленными Израилем.