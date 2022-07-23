aA
"Удар был нанесён именно там, где зерно. Видим чего стоят договоренности со страной-террористом", - прокомментировал утренний ракетный удар по порту Одессы пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Воздушные силы Украины: удар в Одессе был нанесен по месту хранения зерна
© Reuters / Scanpix

Ранее обстрел порта подтвердили в офисе президента и МИД Украины.

В свою очередь, в минагрополитики Украины также сообщили, что российский ракетный удар пришелся по местам хранения зерна, предназначенного на экспорт.

"Количество я не скажу, потому что загруженностью занимается Мининфраструктуры, так что это к ним. Мы уже ожидали завтра-послезавтра первые отправления", — рассказали в ведомстве.

Статьи по теме:
Глава МИД Литвы: Россия обязана разблокировать украинские порты без дополнительных условий  (1)
В Стамбуле подписано соглашение о вывозе украинского зерна по морю

Напомним, что в Стамбуле в пятницу было подписано соглашение о вывозе из Украины зерна и других продовольственных товаров через украинские черноморские порты – в условиях продолжающегося российского вторжения.

Представители Украины и России подписали два отдельных соглашения с представителями ООН и Турции, которые должны стать гарантами договорённостей.

Согласно подписанным документам, в Чёрном море должны быть разблокированы три украинских порта: Одесса, Черноморск и Южный. Россия блокировала их с начала войны 24 февраля.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com

TOP новостей

Коронавирус продолжает мутировать: реальное число заражений в Литве может быть в 5-10 раз выше (1)

Коронавирус продолжает мутировать, и Европу накрывает...

Karas Ukrainoje

Доброволец ВСУ из России: каждый десятый в батальоне "Азов" был с российским паспортом (1)

"Бить артиллерией по городам, где живут люди, которых...

"Литовские железные дороги" возобновили транзит части грузов в Калининград (1)

Принадлежащая "Литовским железным дорогам" ( ЛЖД )...

Мест в общежитиях на всех не хватит: студентам советуют искать жилье уже сейчас

После окончания учебного года у выпускников нет...

Глава Минздрава Литвы: остаток вакцин от COVID-19 на складах — это плата за то, чтобы быть одними из первых

Остаток вакцины против коронавируса на складах — это...