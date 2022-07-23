Воздушные силы Украины: удар в Одессе был нанесен по месту хранения зерна

Ранее обстрел порта подтвердили в офисе президента и МИД Украины.
В свою очередь, в минагрополитики Украины также сообщили, что российский ракетный удар пришелся по местам хранения зерна, предназначенного на экспорт.
"Количество я не скажу, потому что загруженностью занимается Мининфраструктуры, так что это к ним. Мы уже ожидали завтра-послезавтра первые отправления", — рассказали в ведомстве.
Напомним, что в Стамбуле в пятницу было подписано соглашение о вывозе из Украины зерна и других продовольственных товаров через украинские черноморские порты – в условиях продолжающегося российского вторжения.
Представители Украины и России подписали два отдельных соглашения с представителями ООН и Турции, которые должны стать гарантами договорённостей.
Согласно подписанным документам, в Чёрном море должны быть разблокированы три украинских порта: Одесса, Черноморск и Южный. Россия блокировала их с начала войны 24 февраля.
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