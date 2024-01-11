ВОЗ заявила о росте заболеваемости COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что праздничные мероприятия и передача наиболее распространенного штамма коронавируса привели к росту заболеваемости COVID-19 в декабре.

Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в декабре было зарегистрировано около 10 тысяч смертей от COVID-19.

Число госпитализаций в течение месяца подскочило на 42% в почти 50 странах, главным образом в Европе и на американских континентах, которые поделились информацией об этом тренде.