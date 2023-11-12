ВОЗ заявила о потере связи с персоналом больницы Аль-Шифа

Ранее Армия обороны Израиля отвергла все обвинения в нападении на больницу. "В последние несколько часов была распространена ложная информация о том, что мы окружили и атакуем больницу Аль-Шифа. Это ложная информация, - подчеркнул накануне вечером официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. - ХАМАС лжет о том, что происходит в больницах".

ВОЗ "глубоко обеспокоена безопасностью медицинского персонала и сотен больных и раненых пациентов", говорится в заявлении организации. "По имеющимся данным, число стационарных пациентов почти вдвое превышает возможности больницы, даже если услуги ограничиваются оказанием неотложной помощи, необходимой для спасения жизни", - отметили в ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) заявила, что потеряла связь с персоналом больницы Аль-Шифа в секторе Газа, в районе которой Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет бои с террористами из группировки ХАМАС. "Поскольку продолжают поступать пугающие сообщения о повторных нападениях на больницу, мы предполагаем, что наши сотрудники присоединились к десяткам тысяч беженцев, спасающихся из этого региона", - заявило региональное бюро ВОЗ в воскресенье, 12 ноября, в очередной раз призвав к "немедленному прекращению огня".

Хагари сообщил, что израильские военные оставили "постоянный свободный коридор, позволяющий войти в больницу или выйти из нее". Армия также будет поддерживать эвакуацию детей из больницы Аль-Шифа. Педиатрическая клиника Рантиси уже эвакуирована после того, как был ликвидирован террорист, удерживавший там 1000 человек, добавил Хагари.

Больница Аль-Шифа рассчитана на 700 мест и и оказывает экстренную и хирургическую помощь. Это самый крупный больничный комплекс в секторе Газа. Израиль заявляет, что ХАМАС использует эту больницу в качестве командного пункта и центра управления.

Нападение ХАМАС на Израиль