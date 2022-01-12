ВОЗ: за неделю число заболевших коронавирусом в мире выросло на 55%

За прошедшую неделю было зафиксировано более 43 тысяч новых смертей из-за Covid-19 во всем мире.

По данным ВОЗ, об увеличении числа зараженных сообщили все регионы, за исключением Африки, где зафиксировали снижение этого показателя на 11%. В свою очередь в Юго-Восточной Азии заявили о рекордном росте новых случаев коронавируса на прошлой неделе — на 418%. Затем следуют западный регион Тихого океана (122%), восточное Средиземноморье (86%), страны Америки (78%) и Европа (31%).

При этом смертность из-за Covid-19 выросла в Африке (на 84%) и Америке (на 26%), в то время как в Восточном Средиземноморье этот показатель снизился на 11%, в Европе — на 10%, в Юго-Восточной Азии — на 6%.

Всего по состоянию на 9 января в мире было выявлено более 304 млн случаев заболевания коронавирусом и более 5,4 млн случаев смерти.

В конце ноября в Южной Африке впервые обнаружили новый штамм коронавируса, получивший название "омикрон". Ученые предупреждали, что "омикрон" может быть менее восприимчив к вакцинам и антителам, однако заражение протекает в более легкой форме.

Ученые из ЮАР заявили, что смертность от "омикрона" ниже в пять раз по сравнению с предыдущими штаммами вируса. Согласно исследованию, во время волны "омикрона" умерли 4,5% зараженных, попавших в больницу в ЮАР, в то время как до появления нового штамма доля летальных случаев составляла 21,3%.

При этом специалисты Имперского колледжа Лондона предположили, что падение числа госпитализаций, в том числе в ЮАР, может быть связан с тем, что "омикрону" подвержены более молодые люди.