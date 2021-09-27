ВОЗ вновь изучит возможные пути возникновения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует возобновить расследование происхождения коронавируса SARS-CoV-2, собрав команду из 20 ученых для поиска новых доказательств, сообщила газета The Wall Street Journal вечером в воскресенье, 26 сентября, со ссылкой на официальных представителей ВОЗ.

По словам собеседников издания, новой группе ученых, названной научной консультативной группой по происхождению новых патогенов, может быть поручено выяснить, появился ли коронавирус в лаборатории, а также провести более широкие исследования будущих вирусных рисков и связей с поведением человека. В экспертную группу войдут специалисты по лабораторной безопасности и биозащите, а также эксперты в области генетики и болезней животных.

Источники в ВОЗ отметили важность ускорения расследования происхождения COVID-19, поскольку образцы крови ранних жертв коронавируса могут вскоре стать непригодными для изучения. Новое исследование будет проведено после того, как первоначальное расследование ВОЗ, включавшее посещение китайского Уханя, где были зафиксированы первые случаи COVID-19, показало, что данных, предоставленных китайскими учеными, недостаточно для ответа на важнейшие вопросы о происхождении коронавируса.

Претензии со стороны США и Китая

Официальные лица США, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен призывали ВОЗ возобновить . В то же время Китай уже несколько месяцев призывает ВОЗ проверить и другие страны, такие как Италия и США, на предмет происхождения коронавируса.

Пекин, в числе прочего, настаивает на проверке лаборатории на американской военной базе в Форт-Детрике в штате Мэриленд. Власти КНР объясняют это тем, что летом 2019 года эту лабораторию временно закрывали из-за нарушений техники безопасности при транспортировке опасных материалов.

Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Большинство ученых считают, что коронавирус - зоонозного происхождения и мог передаться человеку от летучих мышей.