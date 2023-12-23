ВОЗ видит всплеск заболеваний COVID-19 в мире

За последний месяц в мире наблюдается всплеск заболеваемости COVID-19.
Такие данные Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приводит в пятницу, 22 декабря. С 20 ноября по 17 декабря число новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 составило более 850 000, увеличившись на 52 процента по сравнению с предшествующим 28-дневным периодом. За это же время количество смертей от ковида снизилось на 8 процентов и составило более 3000, добавили в ВОЗ.
В целом уровень заболеваемости ковидом вырос в четырех из шести регионов ВОЗ - Европейском (54 процента), Западно-Тихоокеанском (67 процентов), Африканском (77 процентов) и Юго-Восточной Азии (388 процентов). В то же время в Восточно-Средиземноморском регионе этот показатель упал на 51 процент, а в Американском регионе - на 23 процента.