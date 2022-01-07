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На вариант В.1.640 во Франции приходится менее 1 процента случаев заражения, сказала эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове. Организация отслеживает этот вариант SARS-CoV-2.
ВОЗ: Вариант коронавируса из Франции пока не распространен широко
© Zuma Press / Scanpix

Вариант коронавируса B.1.640, обнаруженный впервые во Франции, пока не имеет широкого распространения, он находится под наблюдением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом в четверг, 6 января, заявила эксперт организации Мария ван Керкхове в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале организации.

По данным ВОЗ, этот вариант вируса SARS-CoV-2 был выявлен в ряде стран в сентябре 2021 года, а в ноябре эксперты организации присвоили ему статус "варианта под наблюдением". Во Франции на этот вариант приходится менее 1 процента случаев заражения, сказала ван Керкхове.

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"Очень важно его отслеживать, особенно с учетом количества мутаций, которые он имеет, но в настоящее время он не распространен широко", - подчеркнула она. При этом ван Керкхове не предоставила данных о числе случаев заражения вариантом B.1.640 в мире.

Рекордный рост заболеваемости COVID-19

Между тем общее количество заражений коронавирусом в мире за последние семь дней выросло на 71 процент по сравнению с предыдущей неделей, составив рекордные 9,5 миллиона на фоне стремительного распространения вариантов "омикрон"и "дельта". "На прошлой неделе было зафиксировано самое большое число новых случаев COVID-19 с начала пандемии", - заявил на брифинге гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он отметил, что, по мнению организации, реальные цифры могут быть гораздо выше, учитывая меньшее число проводимых тестов в праздничные дни и неполную информацию, поступающую от органов здравоохранения на местах.

В Северной и Южной Америке число новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 за последнюю неделю выросло вдвое, в Европе - на 65 процентов.

Кроме того, в период с 27 декабря по 2 января от вызываемого коронавирусом легочного заболевания и его последствий в мире умерли 41 000 человек. С начала пандемии два года назад вирус выявлен у порядка 289 миллионов жителей планеты, 5,4 миллиона пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19.

"Омикрон" нельзя отнести к категории легких

Гебрейесус отметил, что, хотя вариант коронавируса "омикрон", по-видимому, является менее тяжелым по сравнению с "дельтой", особенно у вакцинированных, это не означает, что его следует относить к категории "легких".

ВОЗ в очередной раз выступила с критикой неравномерного распределения вакцин против COVID-19 в мире, отметив, что у 90 стран до сих пор нет достаточно препаратов для вакцинации 40 процентов населения.

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Deutsche Welle
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