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В результате мощного землетрясения на юго-востоке Турции и на севере Сирии пострадали до 23 млн человек, в том числе 5 млн особенно уязвимых людей, заявила на пресс-конференции в Женеве во вторник, 7 февраля, представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Адельхайд Маршанг.
ВОЗ: В результате землетрясения пострадали 23 млн человек
© AFP / Scanpix

Правительство Турции в свою очередь оценило число людей, непосредственно пострадавших от землетрясения в этой стране, в 13,5 млн человек. Продолжаются поиски тех, кто остается под завалами, и ликвидация последствий землетрясения, сообщил министр окружающей среды и градостроительства Мурат Курум. По его словам, в пострадавших регионах разрушены дороги, что затрудняет спасательные работы. "Эта боль не поддается описанию", - заявил Курум и напомнил, что после предыдущих землетрясений спасатели обнаруживали живых людей под обвалившимися зданиями даже спустя 100 часов.

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Число погибших превысило 5000 человек

Тем временем число погибших в результате сильнейшего за несколько десятилетий землетрясения в Турции и Сирии превысило 5000 человек. По данным МВД Турции, в этой стране число жертв катастрофы возросло до 3419 человек. Вице-президент Фуад Октай сообщил более чем о 20 тысяч раненых. В Сирии, по официальной информации, погибли не менее 1602 человек, ранены около 2000.

Спасательные работы в Турции затруднены неблагоприятными метеоусловиями. Метеорологи прогнозируют продолжение сильных снегопадов, ливней, а также сильного ветра при температуре около нуля градусов. Въезд в три наиболее пострадавшие провинции - Хатай, Кахраманмараш и Адыяман - разрешен только автомобилям спасателей и гуманитарных организаций. По данным турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям AFAD, в стране разрушены не менее 5775 зданий. После землетрясения, произошедшего ранним утром 6 февраля, зафиксированы 258 афтершоков (повторных толчков), сообщил представитель ведомства.

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Deutsche Welle
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