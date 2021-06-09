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Коронавирусом с начала пандемии заразились почти 175 млн жителей планеты. Около 3,8 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19.
ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости коронавирусом в мире на 15%
© DELFI / Josvydas Elinskas

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в странах мира за минувшую неделю выявлено в общей сложности более 3 млн новых случаев коронавируса и более 73 тыс. смертей в результате заражения.

Таким образом, по сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость в мире снизилась на 15%, а смертность - на 8%, отметили в ВОЗ. При этом самый большой прирост заболеваемости был выявлен в Индии (свыше 914 тыс. случаев за неделю).

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Deutsche Welle
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