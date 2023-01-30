Формально решение означает, что за ковидом сохраняется статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Это самый высокий уровень угрозы по классификации ВОЗ.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус согласился с рекомендациями экспертного комитета по чрезвычайной ситуации, вынесенными на заседании 27 января, говорится в заявлении организации.
В конце прошлого года глава ВОЗ выражал надежду на то, что статус чрезвычайной ситуации с коронавирусом можно скоро будет снимать, но резкая вспышка заболеваемости в Китае и мировой рост числа смертей в начале 2023 поставили эти прогнозы под вопрос.
Риторика изменилась
В сентябре прошлого года генеральный директор ВОЗ выражал уверенность в том, что конец пандемии уже не за горами, а в декабре - надежду, что она закончился в 2023 году.
На тот момент, по данным ВОЗ, среднее число смертей, связанных с Covid-19, в мире составляло 10 тысяч в неделю - в пять раз меньше, чем в январе 2022 года.
Однако во вторник на этой неделе глава ВОЗ поделился тревогой по поводу подскочившего с декабря роста числа смертей от Covid-19 по всему миру.
В Китае с тех пор, как власти в начале декабря отказались от политики нулевого ковида, к середине января в больницах умерли 60 тыс. человек с диагнозом Covid-19.
Это официальные данные правительства, но эксперты считают, что реальная цифра намного выше, так как сюда не включены те люди, которые умерли дома. Также сообщалось, что многих врачей в Китае подталкивали стараться не указывать ковид в качестве основной причины смерти.
"Нагрузка снова возросла"
"Хотя наше положение сейчас намного лучше, чем три года назад, когда ударила пандемия, нагрузка на коллективные силы всемирного реагирования снова возросла", - отметил глава ВОЗ.
Виной этому, по словам Гебрейесуса, недостаточное число вакцинированных в мире, ограниченный и неравномерный доступ к антивирусным препаратам, а также тот факт, что системы здравоохранения во многих странах не справляются с наплывом пациентов - не только с ковидом, но с другими респираторными заболеваниями.
Глава ВОЗ отдельно отметил "потоки псевдонауки и дезинформации" как одну из причин, по которым Covid-19 продолжает оставаться серьезным вызовом для медиков и международных организаций, пытающихся остановить пандемию.
Отмена и возвращение ковидных мер
До начала новой волны ковида в Китае надежду на скорый конец пандемии поддерживал тот факт, что многие страны - особенно те, где уровень вакцинации считается высоким, - отказались от масок и карантинных мер, пытаясь справляться с ковидом в рутинном режиме.
Испания остается одной из немногих стран в Европе, где в транспорте обязательны маски. С 7 февраля это правило отменяется.
Строгие карантинные правила до сих пор сохранялись в Японии, где ковид был возведен в категорию особо заразных заболеваний. В пятницу власти страны объявили, что с 8 мая переводят его в категорию менее опасных заболеваний, таких как грипп.
Это означает, что власти не будут настаивать на ограничении передвижения граждан с положительным диагнозом и тех, кто с ними контактировал, и ослабят правила для массовых мероприятий.
При этом из-за новой волны ковида в Китае власти по всему миру начали в январе вводить ограничения для прибывающих из Китая. США, Британия, Германия, Австралия, Канада, Израиль ввели обязательное тестирование приезжающих из Китая.
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