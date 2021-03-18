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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует продолжать вакцинацию от COVID-19 препаратом британско-шведского концерна AstraZeneca и Оксфордского университета. Как говорится в заявлении ВОЗ, обнародованном в среду, 17 марта, преимущества вакцины превышают связанные с ее применением риски.
ВОЗ рекомендует AstraZeneca для вакцинации от COVID-19
© Imago / Scanpix

В настоящее время специалисты организации проверяют последние данные о безопасности AstraZeneca, результаты проверки будут оглашены сразу по ее окончании.

Вакцинация от COVID-19 не сократит число случаев других заболеваний или смертей в результате них, отмечает ВОЗ. Тромбоэмболические осложнения встречаются часто, и венозная тромбоэмболия является третьим по распространенности сердечно-сосудистым заболеванием в мире, говорится далее в заявлении. В рамках широкомасштабной вакцинации сообщения о заболеваниях привитых являются обычным явлением, но это необязательно означает, что они были вызваны прививкой, отмечает далее ВОЗ и в то же время указывает на необходимость расследовать эти случаи.

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Ряд стран Европы приостановили использование AstraZeneca

Ранее появились сообщения о возможных тяжелых побочных эффектах вакцины AstraZeneca, в связи с которыми Германия, Франция, Италия, Нидерланды и ряд других стран приостановили ее применение. В частности, в ФРГ три из семи выявленных случаев тромбоза церебральных вен среди привитых привели к смерти пациентов. В Австрии 49-летняя медсестра умерла от проблем со свертыванием крови через 10 дней после прививки, а у ее 35-летней коллеги развилась тромбоэмболия легочной артерии.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что не видит причин отказываться от вакцины AstraZeneca. Окончательное заключение EMA ожидается 18 марта.

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Deutsche Welle
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